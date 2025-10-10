Más Información

La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena expulsó de forma definitiva a , señalado por ser el líder de la organización criminal .

La comisión canceló su registro como protagonista del cambio verdadero, por lo que ya no es militante de . Previamente se le suspendieron sus derechos partidistas.

Así lo confirmó la dirigente de Morena, en conferencia de prensa en Tabasco.

"La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene facultades para distintas cosas, desde suspender derechos hasta llegar a una expulsión del partido, como lo hizo ya en el caso de Hernán Bermúdez, por ejemplo", dijo sin entrar en detalles.

La resolución de la comisión se tomó el pasado 2 de octubre, según detallaron fuentes del partido.

Sin embargo, Morena no hay hecho pública la resolución ni en su página de internet ni en sus canales institucionales de redes sociales.

