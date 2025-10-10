La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena expulsó de forma definitiva a Hernán Bermúdez Requena, señalado por ser el líder de la organización criminal "La Barredora".

La comisión canceló su registro como protagonista del cambio verdadero, por lo que ya no es militante de Morena. Previamente se le suspendieron sus derechos partidistas.

Así lo confirmó la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde en conferencia de prensa en Tabasco.

"La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene facultades para distintas cosas, desde suspender derechos hasta llegar a una expulsión del partido, como lo hizo ya en el caso de Hernán Bermúdez, por ejemplo", dijo sin entrar en detalles.

La resolución de la comisión se tomó el pasado 2 de octubre, según detallaron fuentes del partido.

Sin embargo, Morena no hay hecho pública la resolución ni en su página de internet ni en sus canales institucionales de redes sociales.

