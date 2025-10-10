La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó que hay una campaña en contra del secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, y negó que vaya a influir en la elección de candidaturas en 2027.

En conferencia de Morena en Tabasco, fue cuestionada sobre si el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán, está interviniendo en la designación de candidaturas para 2027.

"Ahora también hay una campaña permanente en contra, ni siquiera diría yo de Andrés Manuel López Beltrán, sino de Andrés Manuel López Obrador", señaló.

"Ahora ya nomás resulta que ya hasta eligió candidatos. Pues eso es absurdo. Van a haber encuestas, las encuestas van a definir las candidaturas, ni yo, ni la presidenta de México, ni el secretario de organización, ni la secretaria general, ni el presidente del partido en el estado", sostuvo la dirigente.

Señaló que la encuesta es un método que les ha funcionado en procesos anteriores para cerrar filas en torno a la candidatura que elija la gente, no el partido.

"Entonces, pues no engañemos, no falseamos información, no creamos esos chismes. Son ridículos con todo respeto", afirmó.

Puntualizó que aún no llega el momento de definir las candidaturas para las 17 gubernaturas que van a renovarse, así como el resto de los cargos en juego para el 2027.

"Aunque son legítimas las aspiraciones, pues también respetamos nuestros métodos y una vez que llegue la encuesta y la gente decida, cerramos filas porque lo más importante es la transformación por encima de la aspiración personal de cualquiera", subrayó.

