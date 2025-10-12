La madrugada de este domingo, personal de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca del comando Tiburón lograron la detención de un menor de apenas 14 años, conocido como "El Niño Sicario".

El menor de edad fue detenido junto a un joven en la ranchería Corregidora, quinta sección de Centro, Tabasco y fueron identificados como integrantes de un grupo delictivo dedicado al secuestro, asesinato y venta de drogas en la zona de la Isla.

De acuerdo con las autoridades, al momento de ser detenidos, el adolescente portaba una sub ametralladora tipo Uzi e intentó utilizarla para repeler a los uniformados y evitar su detención, pero el arma se atascó, lo que permitió su captura.

Cae "El Niño Sicario", adolescente integrante de grupo delictivo dedicado al secuestro en Tabasco (12/10/2025). Foto: Especial

Asimismo, se le decomisaron una mochila con varias dosis de drogas, así como cartulinas con mensajes amenazantes contra grupos rivales.

Cabe señalar que, al revisar el teléfono celular del menor, los uniformados encontraron el vídeo de una mujer, que presuntamente había sido secuestrada y liberada días después, así como de otra víctima del municipio de Paraíso, que habría sido asesinada y enterrada en el patio trasero de una casa de seguridad.

Durante el operativo fue detenido otro sujeto apodado ‘El Chuncho’, quien respondía a las ordenes de otro sicario actualmente encarcelado en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset).

