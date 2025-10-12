Más Información

Sheinbaum recorre Puebla y Veracruz, tras afectaciones por lluvias; anuncia censo para este lunes

Sheinbaum recorre Puebla y Veracruz, tras afectaciones por lluvias; anuncia censo para este lunes

Clara Brugada rinde su primer informe de gobierno al frente de la CDMX; propone diálogo republicano

Clara Brugada rinde su primer informe de gobierno al frente de la CDMX; propone diálogo republicano

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

Gobierno federal contabiliza 44 muertos por intensas lluvias; brindan atención prioritaria para restablecer servicios básicos

Gobierno federal contabiliza 44 muertos por intensas lluvias; brindan atención prioritaria para restablecer servicios básicos

“La lucha no ha terminado”, advierte Netanyahu mientras espera la liberación de rehenes

“La lucha no ha terminado”, advierte Netanyahu mientras espera la liberación de rehenes

Félix Salgado pide a aspirantes a gubernatura de Guerrero no andar de “calenturientos”; llama a no adelantar tiempos

Félix Salgado pide a aspirantes a gubernatura de Guerrero no andar de “calenturientos”; llama a no adelantar tiempos

La madrugada de este domingo, personal de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca del comando Tiburón lograron la de apenas 14 años, conocido como "El Niño Sicario".

El menor de edad fue detenido junto a un joven en la ranchería Corregidora, quinta sección de Centro, Tabasco y fueron identificados como integrantes de un grupo delictivo dedicado al , asesinato y venta de drogas en la zona de la Isla.

De acuerdo con las autoridades, al momento de ser detenidos, el adolescente portaba una sub ametralladora tipo Uzi e intentó utilizarla para repeler a los uniformados y evitar su detención, pero el arma se atascó, lo que permitió su captura.

Lee también

Cae "El Niño Sicario", adolescente integrante de grupo delictivo dedicado al secuestro en Tabasco (12/10/2025). Foto: Especial
Cae "El Niño Sicario", adolescente integrante de grupo delictivo dedicado al secuestro en Tabasco (12/10/2025). Foto: Especial

Asimismo, se le decomisaron una mochila con varias, así como cartulinas con mensajes amenazantes contra grupos rivales.

Cabe señalar que, al revisar el teléfono celular del menor, los uniformados encontraron el vídeo de una mujer, que presuntamente había sido secuestrada y liberada días después, así como de otra víctima del municipio de Paraíso, que habría sido asesinada y enterrada en el patio trasero de una casa de seguridad.

Durante el operativo fue detenido otro sujeto apodado ‘El Chuncho’, quien respondía a las ordenes de otro sicario actualmente encarcelado en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/mgm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses