Más Información

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra escuelas y facultades de la UNAM; serán citados a declarar

Identifican a presuntos responsables de amenazas contra escuelas y facultades de la UNAM; serán citados a declarar

Sheinbaum alerta por huracán "Priscilla"; prevén se intensifique a categoría 3 rumbo a costas de BCS

Sheinbaum alerta por huracán "Priscilla"; prevén se intensifique a categoría 3 rumbo a costas de BCS

"El efecto túnel cuántico", ganador del Premio Nobel de Física, explicado con pelotas

"El efecto túnel cuántico", ganador del Premio Nobel de Física, explicado con pelotas

Grupo México no aumentaría su deuda para comprar Banamex; da 10 días a Citi para analizar oferta

Grupo México no aumentaría su deuda para comprar Banamex; da 10 días a Citi para analizar oferta

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

Diputados avalan reforma contra extorsión; la envían al Ejecutivo para su publicación

Diputados avalan reforma contra extorsión; la envían al Ejecutivo para su publicación

Cae en Sinaloa integrante de célula delictiva de la facción “Los Chapitos”; aseguran marihuana, cocaína y armas largas

Cae en Sinaloa integrante de célula delictiva de la facción “Los Chapitos”; aseguran marihuana, cocaína y armas largas

Gertz ve vínculos "claros" entre Hernán Bermúdez y delincuencia organizada; espera que declare en próxima audiencia

Gertz ve vínculos "claros" entre Hernán Bermúdez y delincuencia organizada; espera que declare en próxima audiencia

Harfuch: chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, presunto asesino del religioso; se trabaja en búsqueda e investigación

Harfuch: chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, presunto asesino del religioso; se trabaja en búsqueda e investigación

"Es un caso de secuestro y tortura psicológica y física"; Ernesto Ledesma narra detención en Israel

"Es un caso de secuestro y tortura psicológica y física"; Ernesto Ledesma narra detención en Israel

Congreso designa a Nashieli Ramírez como titular de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX

Congreso designa a Nashieli Ramírez como titular de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX

Lex Ashton, agresor de CCH Sur, cuenta con orden de aprehensión vigente y pendiente de cumplimentar por la Fiscalía CDMX

Lex Ashton, agresor de CCH Sur, cuenta con orden de aprehensión vigente y pendiente de cumplimentar por la Fiscalía CDMX

El gobierno de difundió las cifras preliminares de en la frontera sur, y que son, dijo, las más bajas desde 1970.

De acuerdo con el reporte del (DHS) y la Oficina de Aduanas y (CBP), al concluir el año fiscal 2025, el pasado 30 de septiembre, fueron detenidos en la frontera suroeste de Estados Unidos 237 mil 565 indocumentados.

Según el DHS, es el total anual más bajo registrado desde 1970 (cuando fueron detenidos 201 mil 780 migrantes). La cifra está 87% por debajo de la media de los últimos cuatro años fiscales (1.86 millones).

“Hemos tenido la frontera más segura de la historia de Estados Unidos y nuestras cifras de fin de año lo demuestran. Hemos batido múltiples récords este año y, una vez más, hemos batido un nuevo récord con el número más bajo de detenciones en la frontera suroeste en 55 años”, afirmó en el comunicado la secretaria de Seguridad Nacional, .

“Bajo la presidencia de Trump, hemos empoderado y apoyado a nuestras fuerzas del orden para que hagan su trabajo y lo han conseguido”, resaltó.

Lee también

Un manifestante es arrestado en la vía California Patrol, cerca del edificio federal, en el centro de Los Ángeles. Foto: Eric Thayer / AP
Un manifestante es arrestado en la vía California Patrol, cerca del edificio federal, en el centro de Los Ángeles. Foto: Eric Thayer / AP

El reporte destaca que “esta hazaña es una prueba del éxito de la administración [del presidente Donald] Trump en la restauración del control en la frontera, a pesar de la desventaja de más de tres meses de caos fronterizo” del que acusan al anterior gobierno de .

Más del 70% de las detenciones fueron en el gobierno de Biden

Según el reporte, 172 mil 26 detenciones, 72% del total, se produjeron durante la administración Biden en los primeros 111 días del año fiscal.

Según el DHS, en el último año de la presidencia de Biden, en la fueron detenidos 1.86 millones de indocumentados.

Lee también

El candidato demócrata Brad Lander es arrestado por agentes federales en un tribunal de inmigración en un edificio federal en Manhattan. Foto: AP
El candidato demócrata Brad Lander es arrestado por agentes federales en un tribunal de inmigración en un edificio federal en Manhattan. Foto: AP

El reporte señala que, a nivel nacional, en septiembre hubo 26 mil encuentros de con agentes fronterizos, lo que representa una baja respecto de los 26 mil 191, de agosto pasado y 89% menos que la media mensual del gobierno de Biden.

El promedio diario de detenciones en la frontera suroeste se ubicó en 279 al día en septiembre, “menos en un día entero que en solo dos horas bajo la última administración [de Biden], y 9 % menos que el promedio diario de la última administración, que fue de 5 mil 110 entre febrero de 2021 y diciembre de 2024”.

Septiembre, subrayó el reporte, fue el quinto mes consecutivo en que la no realizó ninguna a lo largo de la frontera suroeste, y señaló que, en contraste, en septiembre de 2024 hubo 9 mil 144 liberaciones.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡URGENTE! Calendario OFICIAL Beca Rita Cetina 2025 ¿Quiénes cobrarán primero $1,900 y quiénes al último. Foto: Canva

¡URGENTE! Calendario OFICIAL Beca Rita Cetina 2025: ¿Quiénes cobrarán primero $1,900 y quiénes al último?

Visa H-2A/ iStock

Estos son los trabajadores migrantes que “sí quiere” Trump y la visa que deben tramitar

Visa H-2B. Foto: Pixabay

20 empleos para trabajar en Estados Unidos sin título universitario y con visa H-2B

Foto: iStock

¿Tienes diabetes? Lo que debes saber sobre viajar con medicamentos y suministros a Estados Unidos

Luna Llena de octubre 2025. Así se verá la primera Superluna del año desde México. HORA EXACTA Foto: iSTOCK/Beautiful Fireworks

Luna Llena de octubre 2025. Así se verá la primera Superluna del año desde México. HORA EXACTA