Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

Han muerto siete marinos y funcionarios por huachicol

Acusan a Naasón Joaquín García de crimen organizado y tráfico sexual en Nueva York; líder de La Luz del Mundo cumple sentencia en EU

Avión de la Fuerza Aérea aterriza "de panza" en Base de Santa Lucía; no reportan lesionados

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Paquete Económico "histórico", destaca Hacienda; sin reforma fiscal, va por mayor recaudación: Edgar Amador

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Embajada de EU alerta por falsa ruta migrante en TikTok para llegar a Los Ángeles; señala a "Los Trejos de Nuevo Laredo"

Buscadoras, académicos, morenistas y excomisionados... estos son los 27 perfiles que buscan encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda

Frente frío 3 y ciclón "Mario" provocarán lluvias desde este miércoles hasta el sábado; estos son los estados afectados

¿A qué hora habrá lluvias fuertes en CDMX este 10 de septiembre?

No se encubrirá a nadie en muerte de fotógrafos en festival Axe Ceremonia: Fiscalía CDMX; enfatiza que tampoco se fabricarán culpables

Washington. La exvicepresidenta estadounidense considera que haber dejado en manos del exmandatario (2021-2025) la decisión de presentarse a la reelección fue "imprudente" porque, según un extracto de su nuevo libro adelantado este miércoles por los medios, "había mucho en juego".

"'Es decisión de Joe y Jill' Todos lo decíamos como un mantra, como si estuviéramos hipnotizados. ¿Fue una muestra de gracia o imprudencia? En retrospectiva, creo que fue imprudencia. Había mucho en juego", apunta en el libro de memorias "107 Days".

El título hace referencia a los 107 días que transcurrieron desde que Biden anunció en julio que renunciaba a la reelección hasta la fecha programada para las elecciones presidenciales, el 5 de noviembre de 2024, en las que ella perdió frente al republicano .

Harris se puso al frente de la de improviso después de que Biden tuviera que abandonar la misma ante las presiones recibidas sobre su capacidad física y mental para afrontar un eventual segundo mandato.

El desencadenante fue el contra Trump el 27 de junio, en el que se mostró titubeante y sin fuerza para desmentir los bulos de su rival.

El demócrata tenía entonces 81 años y cuando en abril de ese año había anunciado que iba a aspirar a un nuevo mandato, afirmó que lo hacía con la intención de acabar el trabajo pendiente.

"No era una elección que debería haberse dejado en manos del ego o la ambición de un individuo"

"Esta no era una elección que debería haberse dejado en manos del ego o la ambición de un individuo. Debería haber sido más que una decisión personal", añade Harris sobre la intención de Biden de seguir en la .

La exvicepresidenta negó que hubiera "una gran conspiración" en la Casa Blanca para ocultar su estado.

"Biden era un hombre inteligente, con una larga experiencia y profundas convicciones, capaz de ejercer las funciones de presidente. En su peor día, era más conocedor, más capaz de ejercer buen juicio y mucho más compasivo que Donald Trump en su mejor día. Pero a los 81, Joe se cansó", recalca en "107 Days", que se publicará el 23 de septiembre.

A esos años, según incide, fue cuando la edad de Biden se notó en "tropiezos físicos y verbales".

"No creo que sea ninguna sorpresa que el desastre del debate ocurriera justo después de dos viajes consecutivos a y un vuelo a la costa oeste para un evento de recaudación de fondos en Hollywood. No creo que se tratara de incapacidad. Si lo hubiera creído, lo habría dicho. Por leal que soy al presidente Biden, soy aún más leal a mi país", concluye Harris.

