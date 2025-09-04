Washington. El expresidente estadounidense Joe Biden se sometió recientemente a una cirugía para extirpar lesiones de cáncer de piel, dijo el jueves su portavoz, Kelly Scully.

Scully confirmó la cirugía después de que Inside Edition publicara un video de Biden saliendo de una iglesia en Delaware con una cicatriz reciente en la frente.

Según la portavoz, Biden se sometió a una cirugía de Mohs, un procedimiento utilizado para extirpar piel hasta que no quede rastro de cáncer.

Lee también Trump anunciará que el Comando Espacial se trasladará a Alabama, reporta AP; habrá conferencia del mandatario

No se informó exactamente cuándo se sometió Biden a la cirugía. A finales del mes pasado fue fotografiado saliendo de una iglesia en Greenville, Delaware, con una gran incisión visible en la cabeza.

Hace dos años, mientras Biden estaba en el cargo, le extirparon una lesión del pecho. La lesión era un carcinoma basocelular, un tipo común de cáncer de piel.

En mayo, la oficina de Biden anunció que le habían diagnosticado un tipo agresivo de cáncer de próstata que se había extendido a los huesos.

Lee también "Nunca me sentí mejor": Trump reaparece en Truth Social; bajo perfil desata dudas sobre su salud

"El cáncer nos afecta a todos", escribió Biden en las redes sociales en ese momento. "Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los lugares quebrantados".

La familia Biden se ha enfrentado al cáncer en repetidas ocasiones a lo largo de los años. El hijo de Biden, Beau, murió de un tumor cerebral, y a su esposa, Jill, le extirparon dos lesiones cancerosas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm