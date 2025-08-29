Más Información

El arremetió contra luego de que, durante un evento en Europa, la socialité hiciera comentarios sobre las deportaciones masivas implementadas por el presidente de Estados Unidos,.

En declaraciones a “TMZ”, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, señaló que Kardashian estaba mal informada y desconectada de la realidad: “Se trata de criminales violentos que la Seguridad Nacional, bajo el liderazgo del presidente Trump y la secretaria Noem, ha retirado de las calles de Los Ángeles: asesinos, violadores, miembros de pandillas y pedófilos”.

McLaughlin cuestionó además por qué Kardashian continúa “actuando en favor de los criminales a costa de ciudadanos inocentes y de valientes miembros de la ley”. Por su parte, la subsecretaria adjunta de prensa de la Casa Blanca, Abigail Jackson, enfatizó que Trump no estaba jugando con el tema migratorio:

“El presidente Trump está cumpliendo su promesa con el pueblo estadounidense de deportar a inmigrantes ilegales criminales y hacer a América segura nuevamente, sin importar lo que digan las celebridades de élite de Hollywood”.

Kim Kardashian habla sobre las políticas migratorias

La famosa fue homenajeada por su activismo en justicia penal durante los Premios DVF de Diane von Furstenberg, celebrados en Venecia, según “Variety”. El jueves 28 de agosto, poco antes de recibir el premio, fue cuestionada sobre su opinión respecto a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Kardashian expresó: “En las noticias escuchas: ‘Oh, se trata de personas que han cometido estos crímenes’. Pero luego te enteras de todas las personas que han trabajado tan duro para construir nuestro país, y de tantas otras que son una parte fundamental de él y que están siendo afectadas”.

La estrella de telerrealidad añadió que era complicado actuar en este tema, pero que se debe hacer todo lo posible para proteger a quienes realmente han apoyado y construido Estados Unidos. Kardashian recibió el premio de manos de Chris Young, un hombre al que ayudó a liberar de una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por un delito menor relacionado con drogas.

Anteriormente, Kardashian ya había calificado las redadas en California como “inhumanas” y había alzado la voz a través de sus redes sociales. En mayo pasado, logró graduarse como abogada, un interés que heredó de su padre, Robert Kardashian, quien formó parte del equipo legal de O.J. Simpson durante el mediático juicio de los años noventa.

