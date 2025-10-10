Fue detenido en posesión de varias dosis de droga, un sujeto que es señalado como responsable de haber participado en el asesinato de un hombre, en junio pasado, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), el detenido estaría relacionado con una riña registrada el pasado 28 de junio, en las calles Sur 25 y Sur 16, de la colonia Segunda Sección de Leyes de Reforma.

Lo anterior, a través del análisis realizado a las grabaciones de las cámaras de vigilancia del sistema de la Ciudad de México.

Al hombre de 30 años le fueron decomisadas varias dosis de drogas. Foto: Especial.

La detención se logró mediante el patrullaje preventivo de efectivos de la SSC asignados a Iztapalapa.

Los uniformados ubicaron a un sujeto en el cruce de las avenidas Ferrocarril de Río Frío y Canal de Río Churubusco, en la colonia Real del Moral.

La SSC informó que el sujeto manejaba lo que parecían ser bolsas con droga, por lo que los policías se acercaron y tras realizarle una revisión le aseguraron 14 bolsas con marihuana.

El hombre de 30 años fue presentado ante un representante del Ministerio Publico en Iztapalapa para que defina su situación.

