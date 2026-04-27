Sheinbaum se reúne con Esteban Moctezuma tras relevo en embajada de EU; afirma que seguirá en su gobierno

Luego de anunciar que Roberto Lazzeri será el nuevo embajador de México en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con el actual representante diplomático, Esteban Moctezuma Barragán, a quien reconoció públicamente por su desempeño y confirmó que seguirá colaborando con su administración.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la mandataria federal apareció acompañada también por el canciller Roberto Velasco Álvarez, donde destacó el papel que Moctezuma ha desempeñado en momentos clave de la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

“Ha hecho un extraordinario trabajo al frente de la embajada, nos ha ayudado muchísimo, ha representado a México con mucha dignidad y mucha fortaleza. En momentos muy difíciles, ha estado trabajando junto a nosotros y por todas y todos los mexicanos”, expresó Sheinbaum.

Lee también Pacífico mexicano enfrentará huracanes intensos; fenómeno "El Niño" podría alcanzar su punto máximo en septiembre

La presidenta puso como ejemplo las gestiones realizadas en torno a la propuesta de gravar las remesas enviadas desde Estados Unidos, un tema que generó preocupación entre la comunidad migrante mexicana. Según detalló, la intervención del embajador fue determinante para reducir el impacto de dicha medida.

“Les voy a contar algo: no sé si se acuerdan que iban a poner un impuesto muy alto a las remesas. Realmente fue trabajo de Esteban el que se haya reducido tanto este impuesto”, afirmó.

En ese sentido, Sheinbaum también subrayó el esfuerzo conjunto del gobierno federal para evitar afectaciones económicas a las familias que dependen de estos envíos, aunque insistió en que la labor diplomática encabezada por Moctezuma fue clave para alcanzar ese resultado.

Lee también Publicidad encubierta bombardea a menores; detectan alta promoción de productos no saludables

Durante el mensaje, la mandataria reiteró que, pese a la designación de un nuevo embajador —cargo que recaerá en Roberto Lazzeri—, Esteban Moctezuma continuará participando en su gobierno en una nueva responsabilidad que será anunciada próximamente.

“Hace poco informé que Roberto Lazzeri se va de embajador a Estados Unidos, y todavía no lo podemos decir, pero Esteban nos va a seguir ayudando, afortunadamente”, adelantó.

Por su parte, Moctezuma agradeció el respaldo de la presidenta y recordó algunos episodios de coordinación política que fortalecieron la posición de México en el extranjero, particularmente en el diálogo con legisladores estadounidenses.

Lee también Ronald Johnson reconoce al gobierno de México por captura de "El Jardinero"; aprecia valentía de la Semar, dice

“Cuando organizamos las reuniones con el Senado estadounidense para que el Senado mexicano fuera a verlas, fueron representantes de todos los partidos. Eso fue una muestra en Estados Unidos de que los mexicanos, cuando nos unimos en lo esencial, somos muy fuertes”, señaló.

En el mismo mensaje, el canciller Roberto Velasco también reconoció la labor del embajador saliente y destacó la relación de trabajo que han mantenido durante los últimos años.

“Muy contento de estar aquí con el embajador, agradecerle también todo su trabajo. Hemos sido colaboradores muy cercanos durante varios años y me entusiasma que tendremos una oportunidad de seguir trabajando en adelante”, dijo.

Aunque aún no se han dado detalles sobre el nuevo encargo de Esteban Moctezuma, la presidenta dejó claro que su experiencia seguirá siendo aprovechada dentro del gobierno federal.

Platicando con el embajador Esteban Moctezuma y Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores. Les comparto la charla. pic.twitter.com/rGyj1Z5CSE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 28, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov