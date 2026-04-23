La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este jueves que Esteban Moctezuma Barragán dejará el cargo de embajador de México en Estados Unidos, tras cinco años de permanecer en él.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la Mandataria federal indicó que se encuentra en proceso la designación de Roberto Lazzeri Montaño como nuevo embajador, para sustituir a Moctezuma Barragán.

Aunque este proceso debe tener la aprobación del gobierno estadounidense, Sheinbaum Pardo destacó que Roberto Lazzeri, actual director de —Nafin y Bancomext— tiene buena relación con el gobierno de México y con diplomáticos en Estados Unidos.

Sobre el futuro de Esteban Moctezuma en el equipo de gobierno, la Presidenta comentó que tiene "la mejor consideración de él" y le está proponiendo otro espacio en el exterior o dentro del territorio que ya lo dirá en su momento.

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¿Quién es Esteban Moctezuma Barragán?

Esteban Moctezuma Barragán es político, economista y diplomático mexicano, miembro del partido Morena. Estudió Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y un máster en Filosofía en Cambridge.

Actualmente funge como embajador de México en Estados Unidos desde el 16 de febrero de 2021, previamente ha encabezado algunos cargos como secretario de Desarrollo Social durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, senador de la República o secretario de Educación Pública durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador.

Su paso por Grupo Salinas

Posterior a las elecciones del 2000, donde el PRI abandonó la presidencia por primera vez en más de 70 años tras la derrota de Francisco Labastida ante Vicente Fox, Moctezuma se retiró temporalmente de la política y a partir de 2001 se unió a Grupo Salinas, acérrimo enemigo de la 4T, donde sería nombrado presidente de Fundación Azteca hasta 2018.

Desde 1975 comenzó a trabajar en temas de diplomacia y asuntos internacionales desde la Jefatura de Departamento en la secretaría de la Presidencia.

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Desde su rol como embajador de México en EU, cumplió con cimentar la relación entre los expresidentes López Obrador y Joe Biden, después de que AMLO tardó más de 30 días en felicitarlo y reconocer su triunfo. En el relevo a la Casa Blanca, Moctezuma asistió a la investidura y con ello se redujo la sensación de descortesía entre ambos líderes.

En el contexto del retorno de Donald Trump a la presidencia en 2025, el embajador ha garantizado que se sostienen "conversaciones estratégicas" con el equipo del republicano. Además, asistió a la investidura en representación de México.

Ante las amenazas de Trump, Moctezuma ha sostenido que el Golfo de México seguirá llamándose así y que se han entablado estrategias en temas de seguridad y denominación de cárteles.

En materia migratoria, Esteban Moctezuma ha declarado que ante los riesgos de deportación masiva por parte del presidente estadounidense, hay "sensibilidad" y "solidaridad" con alcaldes del país vecino y que de parte de México "se defenderán los derechos de las personas".

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