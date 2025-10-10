La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una inversión de 240 millones de pesos para el mantenimiento y rehabilitación de 80 mercados públicos de la Ciudad de México, en los que se priorizará la seguridad de sus instalaciones.

Destacó que la prioridad de las obras que se harán en estos mercados tiene que ver con combatir los riesgos que pueda haber en los mismos, y garantizar que sean espacios seguros.

“Tenemos un conjunto de obras para cuidar a los mercados, antes que ponerlos bonitos, ¿qué queremos? Que estén seguros. Antes que cambiar la imagen, necesitamos que los mercados estén seguros”, dijo.

Al presentar el programa “Mercados que florecen”, Brugada Molina señaló que en total, este 2025, se apoyará a 102 mercados con un presupuesto de 340 millones de pesos, con la instalación de catadores de agua de lluvia en algunos mercados, además de obras en puntos de abasto como la Merced y la Central de Abasto.

En su oportunidad, Raúl Basulto, secretario de Obras y Servicios (Sobse) precisó que en esta primera fase se intervendrán las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de gas y sistemas contra incendios, para que estén “en perfectas condiciones”.

Resaltó que desde la Sobse se están haciendo otros trabajos complementarios, como la instalación de 20 sistemas de captación de agua de lluvia en mercados públicos, con una inversión de alrededor de 20 millones de pesos, una inversión de caso 25 millones de pesos para cambiar la instalación eléctrica de toda la nave menor de la Merced; así como una inversión de alrededor de 30 millones de pesos para la construcción de cuatro naves en la Central de Abasto.

