La jefa de gobierno, Clara Brugada, y el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, destacaron la reducción de la incidencia delictivas en las calles de la demarcación, durante la inauguración del primer módulo de seguridad, de los 500, que se recuperarán en la CDMX.

El edil indicó que la reducción de un 27% en los delitos de alto impacto en la demarcación es gracias al trabajo coordinado con el gobierno central y a la colaboración con las fuerzas federales.

“Hemos bajado el índice delictivo y es gracias a que, con la Jefa de Gobierno, nos sentamos a revisar y ella personalmente analiza cada uno de los rubros que hay y establecemos la estrategia, por ejemplo: la casa por casa que nos instruyó, el patrullar más, el estar afuera de las escuelas, mercados, de las plazas comerciales, de nuestra máxima casa de estudios (UNAM). Por eso hemos consolidado el que vayamos a la baja en el índice de inseguridad. Todo ello es gracias a la estrategia de la Jefa de Gobierno”, indicó.

Y añadió: “Estamos seguros de que seguiremos yendo a la baja con todos nuestros mandos y compañeros policías y con todas estas estrategias y todo lo que se hace con la Jefa de Gobierno, por eso en Coyoacán, estamos y seguimos imparables”.

Giovani Gutiérrez agradeció el apoyo de la Marina, la Guardia Nacional, la Defensa, la SSC y la Jefa de Gobierno, así como la asignación de más patrullas para la demarcación; mientras que la Jefa de Gobierno dijo que Coyoacán tendrá más cámaras de vigilancia.

Por su parte, Clara Brugada, quien destacó la disposición del gobierno de Gutiérrez Aguilar para trabajar en coordinación, dijo:

“Quiero compartirles un dato importante y me da gusto decirlo: En Coyoacán, se redujo 27% la incidencia delictiva. Un 27 por ciento. Eso significa que han bajado los delitos de alto impacto como el homicidio doloso, las lesiones por disparo de arma de fuego, el robo de vehículos, el robo a transeúntes con violencia, los delitos que tienen violencia y afectan a la población”.

Brugada Molina explicó que, en 2024, hubo mil 870 carpetas de investigación en Coyoacán y hoy, de mil 870, pasó a mil 40. Disminuyó más del 27%.

“Eso nos da gusto. Nos da gusto que estén resultando las estrategias y que tengamos a un gran equipo de seguridad también en Coyoacán. “Con ello quiero agradecerles todo lo que hacen, todos los días, por los habitantes de la alcaldía de Coyoacán”, les externó a los representantes del tema de seguridad.

