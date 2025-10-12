Más Información

Suman 48 muertos y miles de damnificados por lluvias

“Este premio es un impulso para conquistar la libertad”: María Corina, tras ganar el Nobel de la Paz

Primer informe de actividades de Clara Brugada; sigue aquí el minuto a minuto

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

"No vamos a dejar a nadie desamparado"; Sheinbaum visita Puebla, Veracruz e Hidalgo, entidades afectadas por lluvias

Culiacán, Sin.- Un que se desplazaba en varios vehículos y elementos del ejército, motivó el cierre temporal en un tramo de la carretera federal México-Nogales, cerca del Quelite en Mazatlán, los reportes extraoficiales, es que un civil fue trasladado herido a un hospital.

Los datos divulgados en redes sociales por conductores que presenciaron la circulación de varias unidades con personas armadas, alertó al resto de los choferes de camiones de carga y de vehículos particulares sobre la situación de inestabilidad que se presentó entre los poblados del Habal y el Quelite a la salida norte del puerto.

Se conoce que personal de la Guardia Nacional y del ejército bloquearon en ambos sentidos la circulación en un tramo de la carretera federal México-Nogales, como medida de seguridad, ante la confrontación armada que sostuvieron con un grupo armado.

Las autoridades no han dado a conocer, como inició esta confrontación armada, en la que se dice que se logró asegurar , sin que se tenga conocimiento de personas muertas en estos hechos, solo de un presunto civil herido.

aov/LL

