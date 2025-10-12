La Paz.- Los remanentes de “Raymond” en Baja California Sur dejaron lluvias intermitentes, escurrimientos y afectaciones en vialidades, aunque sin daños mayores, confirmaron autoridades durante la sesión de seguimiento del Consejo Estatal de Protección Civil.

El gobernador Víctor Castro Cosío encabezó la reunión y destacó que, pese a los inconvenientes en caminos y calles, las lluvias fueron “más benéficas que perjudiciales” y lamentó que en otras entidades haya población severamente afectada.

Señaló que se iniciará un programa de colecta de víveres y apoyos para enviar a las entidades afectadas como muestra de solidaridad, dijo, de la comunidad sudcaliforniana.

Lee también Trasladan vía aérea a pacientes atrapados en zonas afectadas por las lluvias en Hidalgo

Las autoridades municipales indicaron que en La Paz las lluvias fueron ligeras durante la madrugada sin afectaciones considerables y no fue necesario habilitar albergues. En Los Cabos, las precipitaciones sí fueron más constantes y ocasionaron escurrimientos en vialidades importantes que permanecieron cerradas por algunas horas.

En los municipios del norte, Comondú, Loreto y Mulegé, se presentaron lluvias intermitentes, en mayor medida en la zona serrana, sin incidentes mayores.

La Capitanía de Puerto Regional informó que a partir del mediodía este domingo estarían abiertos los puertos a la navegación.

Lee también Mueren tres personas por deslizamiento de piedras sobre una vivienda en Amacuzac, Morelos

El pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que durante este día aún se podrían registrar lluvias aisladas en los cinco municipios del estado, por lo que llamó a la población a transitar con precaución y evitar cruce de arroyos.

Castro Cosío recalcó que buscará lograr apoyos con el Gobierno federal para reencarpetado de vialidades, pero de manera inmediata –dijo– iniciarán con retiro de escombros en calles azolvadas.

Recordó que la temporada ciclónica concluye el 30 de noviembre por lo que pidió a la población seguir informada y alerta, porque las lluvias podrían seguirse presentando.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL