Las autoridades iraníes confirmaron el calendario oficial de los funerales de Ali Jamenei, líder supremo de Irán fallecido el pasado 28 de febrero, en unas ceremonias que se desarrollarán entre el 4 y el 9 de julio y culminarán con su entierro en la ciudad de Mashhad, su lugar de origen.

El anuncio fue difundido por la televisión estatal iraní con base en un comunicado emitido por el comité encargado de organizar los actos conmemorativos del antiguo dirigente. De acuerdo con el cronograma oficial, el cuerpo será expuesto al público los días 4 y 5 de julio en la mezquita Mosala de Teherán. Posteriormente, el 6 de julio se realizará una procesión fúnebre por la capital iraní.

Las ceremonias continuarán el 7 de julio en la ciudad santa de Qom, uno de los principales centros religiosos del país, antes de concluir el 9 de julio con la sepultura de Jamenei en el santuario del imán Reza, en Mashhad, al noreste de Irán.

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La programación representa un retraso de varios meses respecto a los planes iniciales. Los funerales estaban previstos originalmente para marzo, pero fueron aplazados debido al conflicto armado que estalló a finales de febrero entre Irán y Estados Unidos con Israel.

Jamenei murió el 28 de febrero durante un ataque aéreo israelí-estadounidense contra Teherán, una acción ocurrida el mismo día en que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes, hechos que marcaron el inicio de la guerra.

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El anuncio se produce en vísperas de nuevas conversaciones diplomáticas orientadas a alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto. Aunque en abril se logró una tregua temporal mediada por Pakistán y durante las últimas semanas ambas partes han avanzado en un borrador preliminar, persisten desacuerdos sobre aspectos clave, entre ellos la navegación en el estrecho de Ormuz y el futuro del programa nuclear iraní.

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gs