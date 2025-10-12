Más Información

Suman 48 muertos y miles de damnificados por lluvias

Suman 48 muertos y miles de damnificados por lluvias

Primer informe de actividades de Clara Brugada; sigue aquí el minuto a minuto

Primer informe de actividades de Clara Brugada; sigue aquí el minuto a minuto

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados

Drones con explosivos y minas artesanales; “una práctica que vino para quedarse”, advierte jefe Antibombas de Michoacán

Drones con explosivos y minas artesanales; “una práctica que vino para quedarse”, advierte jefe Antibombas de Michoacán

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

De los foros a los ataques: el discurso incel prende alarmas en México

Raymond toca tierra como ciclón post-tropical; pese a debilitarse provocará intensas lluvias y vientos fuertes en estos estados

Raymond toca tierra como ciclón post-tropical; pese a debilitarse provocará intensas lluvias y vientos fuertes en estos estados

Cuernavaca.- Un deslizamiento de piedras sobre una vivienda en la localidad de Huajintlán, , sur del estado, provocó la muerte de tres personas; no obstante, la cifra podría modificarse conforme avancen las labores de búsqueda, atención y verificación en la zona, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM).

La dependencia informó que esta mañana recibieron el reporte sobre el siniestro y de forma inmediata acudió personal de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres para brindar apoyo. De manera preliminar, al arribo de los equipos se confirmó el fallecimiento de tres personas.

En el lugar trabajan de manera coordinada elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Cruz Roja Mexicana Delegación Morelos y autoridades municipales, con el propósito de garantizar una atención integral a la emergencia y salvaguardar la seguridad de la población.

Protección exhortó a la ciudadanía a respetar los perímetros de seguridad y atender las indicaciones de las autoridades, ya que el terreno presenta condiciones de inestabilidad que podrían generar nuevos desprendimientos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses