Nochixtlán.- De acuerdo a un reporte preliminar de unidades de emergencia, al menos siete personas perdieron la vida y otras 11 resultaron lesionadas, tras un accidente sobre la supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan, a la altura del kilómetro 196, en el tramo San Pablo Huitzo-Nochixtlán.

El Gobierno del Estado informó que a través de diversas instituciones y en coordinación con Caminos y Puentes Federales (Capufe) atiende un accidente ocurrido al mediodía de este sábado 13 de junio, sobre la autopista Tehuacán-Oaxaca.

Según los primeros reportes de las corporaciones de emergencia, el accidente fue un choque frontal entre dos camionetas tipo Urvan. Entre las personas que perdieron la vida se encuentra una mujer y su hija, quienes viajaban como copiloto y acompañante en una de las unidades involucradas.

Ante los hechos, asistieron paramédicos de distintas corporaciones quienes brindaron atención a los sobrevivientes. Foto: Especial

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Ante los hechos, asistieron paramédicos de distintas corporaciones quienes brindaron atención a los sobrevivientes, varios de ellos con lesiones de gravedad quienes fueron trasladados a hospitales de la región para recibir atención médica especializada.

Asimismo, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) activaron la red de servicios hospitalarios para recibir a las personas heridas que requieran atención médica, “se dirige una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas y Sistema de Atención Médica de Urgencias (CRUM-SAMU) para brindar apoyo”, informaron

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También arribaron elementos de seguridad y personal de la Fiscalía de Oaxaca para realizar las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y proceder con el levantamiento de los cuerpos.

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Debido al accidente, la circulación en ambos sentidos de la autopista fue cerrada mientras que las autoridades realizan el rescate y atención de las víctimas. Hasta las 16:00 horas de la tarde, seguía cerrada la circulación vehicular.

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A estas horas, las autoridades aún no habían emitido un reporte oficial para identificar a las víctimas.

En tanto, que la Capufe pidió tomar otras alternativas para la desviación de los automovilistas: hacia Oaxaca por la carretera libre a la altura del kilómetro 175 con dirección a Nochixtlán y en dirección a Tehuacán, con desvío hacia carretera libre a la altura de la Plaza de Cobro Huitzo.

vr/cr