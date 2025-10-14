La Secretaría de Marina (Semar) llamó a la población para participar en la recoleta de víveres y artículos de primera necesidad en los Centros de Acopio instalados en distintas regiones del país.

Esto con el propósito de brindar apoyo a las familias que resultaron afectadas por las recientes lluvias e inundaciones.

La dependencia cuenta con centros de acopio en diferentes Mandos Navales: En el litoral del Golfo de México: Fuerza Naval del Golfo: En Tuxpan, Veracruz.

Lee también Huachicol fiscal en todo el país era controlado por 30 agentes aduanales, revela ANAM; fiscalía está actuando, asegura

Así como la Primera Región Naval: En Veracruz y Coatzacoalcos, Veracruz, también Tercera Región Naval: En Dos Bocas y Frontera, Tabasco, Lerma y Ciudad del Carmen, Campeche.

Al igual que la Quinta Región Naval: En Chetumal y Cozumel, Quintana Roo, en el litoral del Pacífico Mexicano: Fuerza Naval del Pacífico: En Manzanillo, Colima.

En la Segunda Región Naval: En Ensenada y San Felipe, Baja California, así como Guaymas y Puerto Peñasco, Sonora.

También la Cuarta Región Naval: En La Paz, BCS, Mazatlán y Topolobampo, Sinaloa y San Blas, Nayarit.

En la Sexta Región Naval: En Manzanillo, Colima y Puerto Vallarta, Jalisco y en el Cuartel General del Alto Mando: En la Ciudad de México.

La Semar señaló que, en estos espacios, la ciudadanía podrá entregar sus donativos de manera directa y segura, de igual forma la dirección y teléfono de cada mando naval se encuentra accesible en la página: https://www.gob.mx/semar/documentos/directorio-de-mandos-navales

La dependencia exhortó a las comunidades residentes en estados costeros a participar donando alimentos enlatados y no perecederos como: Atún, sardina, café, mayonesa, puré de papa, agua embotellada, leche en polvo, galletas, frijol, papilla para bebé, entre otros.

También podrán donar artículos de higiene y limpieza, como: Cloro, detergente, lavatrastes, jabón en barra, pasta y cepillo dental, papel higiénico, pañales y toallas sanitarias, así como cobertores y mantas.

“La Secretaría de Marina invita cordialmente a la sociedad a sumarse a esta noble causa. Cada donativo representa una muestra de empatía y unidad con las familias que más lo necesitan. La participación fortalece el espíritu solidario que caracteriza a las y los mexicanos”, precisó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc