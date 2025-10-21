Más Información

El año pasado, el panista y el expriista pretendieron ingresar a Morena, pero fueron rechazados, reveló el senador .

El legislador aseguró en conferencia de prensa que Morena se reserva su derecho de admisión, por lo que “no caben“ en sus filas ese tipo de perfiles.

Detalló que Gil Zuarth buscaba llegar al Senado por la vía plurinominal. “Nada que ver con ese tipo de gente. Quiso venir al movimiento, pero no cabía. Y es que sí hemos tenido estómago, pero eso era demasiado. Quería venir de pechito al Senado, pluri“, aseguró.

Fernández Noroña, no se quedó con las ganas de revelar más casos de políticos rechazados por Morena.

“Si yo les platicara… ¡si yo les platicara! No me digan que Osorio Chong también. Si yo les platicara. Lo dije, me traicionó el subconsciente”, apuntó.

Dijo que no cualquiera puede ingresar a Morena porque “imagínense que dijera “yo me sumo a Morena“, sáquese perro, aquí no cabe, de ninguna manera“.

