Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa se dejó ver en el nido blanquiazul acompañado de legisladores como Kenia López Rabadán, Paulina Rubio Fernández, Federico Döring Casar y Margarita Zavala Gómez del Campo, así como el presidente nacional del PAN, .

Ayer, la diputada federal y esposa del exmandatario panista, Margarita Zavala, presentó su primer informe de actividades legislativas, por lo que Calderón Hinojosa acudió al evento.

"Muchas gracias a todas y todos los que han seguido mi trabajo todo este año, también agradezco profundamente a quienes estuvieron en este día tan importante", escribió la diputada Zavala en redes sociales, acompañando la publicación con fotografías del evento, en el que se aprecia a Felipe Calderón saludando a los asistentes.

Por su parte, la diputada Paulina Rubio compartió un video donde saluda al expresidente, a quien calificó como el "mejor" y lanzó un comentario a los integrantes del partido Morena.

"Hoy saludamos al mejor Presidente de México Felipe Calderón. ¡Y que soporten en Morena!", escribió.

En la foto también posaron Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del y Kenia López Rabadán, Presidenta de la Cámara de Diputados de México.

Además de Margarita Zavala, Héctor Saúl Téllez Hernández y Federico Döring Casar presentaron su informe de .

