Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa se dejó ver en el nido blanquiazul acompañado de legisladores como Kenia López Rabadán, Paulina Rubio Fernández, Federico Döring Casar y Margarita Zavala Gómez del Campo, así como el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera.

Ayer, la diputada federal y esposa del exmandatario panista, Margarita Zavala, presentó su primer informe de actividades legislativas, por lo que Calderón Hinojosa acudió al evento.

Hoy presenté mi primer informe legislativo. Ha sido un año de trabajo intenso, de compromiso y de convicción. Desde la @Mx_Diputados he defendido a #México con firmeza y orgullo en esta 66 Legislatura @diputadospan. 🇲🇽 (1/4)#RecuperandoMéxico pic.twitter.com/AeAXNiFpCw — Margarita Zavala (@Mzavalagc) October 21, 2025

"Muchas gracias a todas y todos los que han seguido mi trabajo todo este año, también agradezco profundamente a quienes estuvieron en este día tan importante", escribió la diputada Zavala en redes sociales, acompañando la publicación con fotografías del evento, en el que se aprecia a Felipe Calderón saludando a los asistentes.

Por su parte, la diputada Paulina Rubio compartió un video donde saluda al expresidente, a quien calificó como el "mejor" y lanzó un comentario a los integrantes del partido Morena.

"Hoy saludamos al mejor Presidente de México Felipe Calderón. ¡Y que soporten en Morena!", escribió.

En la foto también posaron Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional y Kenia López Rabadán, Presidenta de la Cámara de Diputados de México.

Además de Margarita Zavala, Héctor Saúl Téllez Hernández y Federico Döring Casar presentaron su informe de actividades legislativas.

