Al enfatizar que el futuro del Partido Acción Nacional (PAN) no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, el dirigente nacional de ese partido, Jorge Romero, terminó por matizar el rompimiento con el PRI, pues dijo que en esta nueva etapa del blanquiazul “no nos pelearemos con nadie. No somos tan ingenuos”.

El panismo realizó el relanzamiento de esa fuerza política anunciando el fin de las alianzas electorales con otros partidos, la afiliación fast track de ciudadanos y el establecimiento de elecciones internas para elegir vía voto ciudadano a sus candidatos.

En el Frontón México, el presidente nacional del PAN dijo que se inicia una nueva era “en donde el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista ni pasada ni presente, ni futura”.

Ante gobernadores, legisladores, alcaldes y exdirigentes dijo que “hace 86 años no nacimos para ver con quién nos aliábamos. Nacimos para hacer nuestra propia opción democrática”.

Sin embargo, cuando se esperaba un mensaje anunciando la ruptura total con el PRI, su aliado en los últimos años, matizó: “Esta es una decisión que pide una inmensa mayoría de votantes en este país. Y lo decimos también claro, no nos pelearemos con nadie. No somos tan ingenuos”.

El Frontón México fue escenario de un encuentro de nuevos y viejos panistas, y reencuentro con el panismo de algunos militantes que en años anteriores se alejaron por desacuerdos con dirigentes y políticas de alianzas.

Ahí estuvieron las gobernadoras Maru Campus, de Chihuahua; Tere Jiménez, Aguascalientes, y Libia Dennise García, Guanajuato, así como Mauricio Kuri, mandatario de Quertétaro.

Eso es precisamente lo que quiere y busca el régimen. Pero el PAN pone punto final a una era. Y hoy se apuesta por el PAN.

Ningunas siglas se antepondrán a las nuestras. Hoy comienza el resurgimiento de nuestras siglas. Nuestro color y nuestro papel, indicó ante los excandidatos presidenciales Xóchitl Gálvez y Ricardo Anaya, y también la petista Cecilia Soto y el exprecandidato priista Enrique de la Madrid.

Aseguró que la alianza que sí tendremos, la que más definirá nuestro destino, es la que tendremos con los auténticos liderazgos ciudadanos en cada rincón de este país, en cada estado, en cada municipio; con liderazgos panistas o no, con los que juntos recuperaremos el sendero del triunfo y les fijaremos las mayorías artificiales a este oficialismo.

Panistas celebran el relanzamiento del partido en el Frontón México. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

En el evento, al que el expresidente del INE Lorenzo Córdova, el historiador Enrique Krauze y el expresidente de España José María Aznar enviaron mensajes, Jorge Romero anunció que el PAN será “el partido más abierto de México”, con elecciones primarias, encuestas y voto de la militancia, dejando atrás las decisiones cupulares.

El dirigente anunció nuevos métodos de selección de candidatos, como las elecciones primarias abiertas a la ciudadanía. Así como las encuestas cualitativas y cuantitativas. Y el voto panista en las nuevas elecciones internas. O todas las combinaciones posibles que entre estos modos se puedan dar.

Aseguró que regresa al Partido Acción Nacional la meritocracia, y subrayó que en esta nueva etapa no habrá designaciones entre cuates, sino apertura total a hombres y mujeres que representen las causas de la ciudadanía.

Anunció la apertura total de Acción Nacional, “nuestra apertura total, así como la apertura en nuestra afiliación”.

Indicó que en este contexto nacional, el panismo entiende que hay una última llamada para la oposición, la última, “y hoy atendemos ese llamado”.

Envió un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum y a todos los que la rodean.

“Hoy se lo decimos, en todos los países del mundo se dialoga entre fuerzas políticas. Se caigan bien o se caigan mal, da igual, en todos los países que por lo menos se digan civilizados, porque eso se llama hacer política y hacer país, salvo aquí, salvo acá en México.

“Acá en México nuestras últimas jefaturas de Estado denuestan, apodan, calumnian y jamás escuchan a los que cometemos el pecado de simple y sencillamente pensar diferente. Bueno, pues a ella y a ellos”, concluyó.