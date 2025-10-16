Más Información

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla por contratos a modo; acusan conflicto de interés con estudio que diseñó obra para su casa

Vicepresidenta de Venezuela ofreció a EU un gobierno sin Nicolás Maduro, reporta Miami Herald

Operan en Canadá 7 cárteles de AL, incluyendo los mexicanos Cártel de Sinaloa, CJNG, Familia Michoacana y Cártel del Golfo

Geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos de Veracruz, explica Nahle; alertamiento no falló, asegura

Vinculan a proceso a Lex Ashton por homicidio de estudiante del CCH Sur

Diputados de Morena van por reducción del IEPS a refrescos light; presentarán una reserva

La presidenta afirmó que tras la "muerte" del PRI, ahora el Partido Acción Nacional (PAN) están buscando nuevas alianzas con Movimiento Ciudadano (MC) lo que bautizó como "MAC-PAN".

"Ahora están buscando la alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano, el MAC-PAN. Es decir, el PRI ya murió, ahora vámonos por otro lado, para una alternativa".

En conferencia de prensa matutina en , la jefa del Ejecutivo federal aseguró que esos partidos políticos representa lo mismo.

Afirmó que quien dirige hoy al blanquiazul son “los corruptos del “.

“Y ahora resulta que el PAN, que siempre defendió los principios de lo que se llama la derecha, el conservadurismo, en alianza con Movimiento Ciudadano, que son supuestamente progresistas”.

“¿Pero qué es? Pues la representación de los intereses del viejo régimen. En realidad es eso. Son dos proyectos de nación, siguen siendo dos proyectos de nación. Más allá de que ahora digan, el PRI ya, como ya está , pues ya no representa a nadie. No, no, pero sigue del PAN es lo mismo de antes”, añadió.

En Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum Pardo acusó que el PAN, públicamente se opone a los , por lo que “están en contra del apoyo al pueblo”.

Aseguró que el PAN quisiera que todos los adultos mayores reciban la Pensión del Bienestar y que trabajen hasta los 90 años.

“Esa ha sido siempre su doctrina, pero además gobernaron igual, 36 años. Entonces, sí, pues están buscando, es cierto. Decían, ahora somos distintos, ¿cómo van a ser distintos si fueron los mismos que llenaron de edificios ilegales la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México? Entre otras. Calderón y la guerra contra el narco. Eso es eso. Entonces es lo mismo. Pero el PRIAN sigue siendo, porque ahora ya se están reagrupando. Y si no, que digan lo contrario”, concluyó.

