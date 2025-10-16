Más Información

Protección Civil reporta 70 personas fallecidas y 72 no localizadas por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

Sheinbaum anuncia que presentará las “corruptelas del Fonden”; acusa que se usaban declaratorias falsas en tiempos electorales

"Lo único que salvamos fue un colchón"; familias de Álamo duermen a la orilla de la carretera en espera de ayuda

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Escoltas del abogado David Cohen rinden su declaración ante el MP; aseguran "no haberse dado cuenta" que era vigilado

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

La presidenta mencionó que su gobierno está planteando la ley de la modificación a los casinos, y pidió a la secretaria de Gobernación, , que abunde más en el tema.

En su conferencia mañanera de este jueves 16 de octubre en , Sheinbaum Pardo admitió que “ha crecido mucho más las apuestas digitales”.

“Ha crecido mucho más las apuestas digitales, no porque se prohíban, pero sí que se regulen adecuadamente. Rosa Icela lo ha trabajado bastante y lo podemos traer a la mañanera”, dijo.

Agregó que puede haber amparos en el tema, pero no puede haber una suspensión inmediata. “Todos se pueden amparar”, dijo.

