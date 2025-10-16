La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que quienes hablan en contra de la reforma a la Ley de Amparo al afirmar que no se está respetando la retroactividad son "mentirosos" o de plano, indicó, no han leído la reforma y actúan por consigna.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que con la reforma a la Ley de Amparo, se está protegiendo al pueblo de México frente a cualquier acto injusto de la autoridad, y no cambia en lo más mínimo, sino, indicó, se fortalece.

"Se está protegiendo el pueblo de México frente a cualquier acto injusto de la autoridad. Eso no cambia en lo más mínimo, al contrario, se fortalece.

"Quien habla en contra de la Ley de Amparo y miente diciendo que no se está respetando la retroactividad de ese derecho constitucional es mentiroso o mienten deliberadamente, o de plano no han leído y actúan por consigna. La verdad es que es así de sencillo, llano y claro", dijo.

