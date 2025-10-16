Más Información

Protección Civil reporta 70 personas fallecidas y 72 no localizadas por lluvias; Veracruz e Hidalgo, los más afectados

Sheinbaum anuncia que presentará las “corruptelas del Fonden”; acusa que se usaban declaratorias falsas en tiempos electorales

"Lo único que salvamos fue un colchón"; familias de Álamo duermen a la orilla de la carretera en espera de ayuda

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Escoltas del abogado David Cohen rinden su declaración ante el MP; aseguran "no haberse dado cuenta" que era vigilado

Mano derecha de Durazo autorizó permiso para empresa vinculada a Los Chapitos

La presidenta aseguró que quienes hablan en contra de la al afirmar que no se está respetando la retroactividad son "mentirosos" o de plano, indicó, no han leído la reforma y actúan por consigna.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que con la reforma a la Ley de Amparo, se está protegiendo al frente a cualquier acto injusto de la autoridad, y no cambia en lo más mínimo, sino, indicó, se fortalece.

"Se está protegiendo el pueblo de México frente a cualquier acto injusto de la autoridad. Eso no cambia en lo más mínimo, al contrario, se fortalece.

"Quien habla en contra de la Ley de Amparo y miente diciendo que no se está respetando la retroactividad de ese derecho constitucional es mentiroso o mienten deliberadamente, o de plano no han leído y actúan por consigna. La verdad es que es así de sencillo, llano y claro", dijo.

