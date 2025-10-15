Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), realizó una supervisión de los hangares donde se organiza el acopio de víveres para las personas damnificadas por las lluvias e inundaciones en Hidalgo.

Junto al gobernador Julio Menchaca, la secretaria de Gobernación sobrevoló en helicóptero las zonas afectadas de la entidad.

"Recorrimos los hangares donde se organiza el acopio de víveres para el puente aéreo que hay con la Secretaría de Defensa y Secretaría de Marina", indicó Rodríguez.

"Seguiremos trabajando de forma coordinada para que la ayuda a la población llegue lo antes posible, como lo instruyó nuestra Presidenta", agregó.

El gobernador por Morena señaló que en el Aeropuerto Juan Guillermo Villasana se mantiene la coordinación con la Segob para entregar víveres, insumos y medicamentos.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles en Palacio Nacional, las Secretarías de Marina y Defensa destacaron los puentes aéreos para la entrega de víveres en las comunidades afectadas de Hidalgo.

Rosa Icela Rodríguez sobrevuela zonas afectadas en Hidalgo junto al gobernador Julio Menchaca este miércoles 15 de octubre de 2025. Foto: Especial

