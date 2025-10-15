Más Información
Canciller De la Fuente sostiene encuentro con Marco Rubio en Washington; revisan avances de seguridad fronteriza
El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien revisó avances sobre seguridad fronteriza.
La reunión celebrada en Washington, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), da continuidad al diálogo "centrado en temas clave de la relación bilateral, especialmente la seguridad".
Esti, tras la visita de Rubio a México, donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en septiembre.
Durante la reunión del titular de la SRE con el secretario del Departamento de Estado, se revisaron los avances del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley entre México y Estados Unidos, establecido el mes pasado
El secretario De la Fuente estuvo acompañado por el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, y por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.
EU destaca el fin de la inmigración ilegal
En un comunicado, el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo que
"El secretario de Estado Marco Rubio se reunió hoy en Washington, D.C., con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, para discutir los avances de la reunión inaugural del Grupo de Implementación de Seguridad entre Estados Unidos y México y promover acciones de cooperación en materia de seguridad"
De acuerdo con el comunicado, "Estados Unidos y México continúan mejorando la cooperación para avanzar en nuestros objetivos comunes de seguridad, incluido el desmantelamiento de organizaciones terroristas extranjeras que amenazan a ambos países con el tráfico de fentanilo y armas".
En la reunión también se discutió, señaló Pigott, "el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, el fin de la inmigración ilegal y la promoción de la prosperidad económica".
El portavoz indicó que Rubio enfatizó que, para Estados Unidos, la asociación "con México es vital para abordar los desafíos clave" que enfrentan ambos países.
