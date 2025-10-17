El nuevo PAN: el PAN del futuro

Es hora de un nuevo PAN, un PAN del futuro, capaz de responder con convicción y esperanza a las nuevas realidades de nuestro tiempo.El PAN nació cuando la libertad era un acto de valentía. Fue una voz firme frente al régimen, una conciencia ética y humanista que defendió la dignidad de la persona y el valor del bien común.

México hoy atraviesa una etapa de transición profunda que pone a prueba a las instituciones, la convivencia y la confianza en la política. Son tiempos que demandan claridad ética, compromiso cívico y visión de futuro. En este contexto, el Partido Acción Nacional asume con responsabilidad el desafío de renovarse, abrirse y volver a inspirar a la ciudadanía con hechos, cercanía y resultados.

Hoy, nos preparamos para una nueva etapa: la de un partido que impulsa soluciones, inspira confianza y convierte las aspiraciones ciudadanas en acciones concretas para construir un México mejor.

Un nuevo PAN requiere ser un partido con apertura a la ciudadanía, que escuche y sume a quienes buscan una voz congruente y capaz de representar sus causas con firmeza y visión. Si queremos ser el punto de encuentro entre la sociedad civil y la acción política, debemos abrirnos a la ciudadanía.

Esa apertura prestigiará a la política y recuperará su sentido más alto: servir, construir acuerdos y transformar la vida pública desde la ética y la responsabilidad. La política debe volver a ser una herramienta de esperanza, un punto de unión entre quienes aman a México y trabajan por él con honestidad y propósito.El PAN del futuro deberá ser el de la congruencia, la transparencia y los resultados. Deberá defender la democracia y el equilibrio de poderes con la misma firmeza con la que impulsa gobiernos honestos y eficaces. Necesitamos garantizar candidaturas fuertes, competitivas y ciudadanas, que representen lo mejor de nuestras familias: mujeres y hombres preparados, comprometidos y con auténtica vocación de servicio.

En el PAN estamos obligados a honrar el pasado, actualizando su misión histórica y reforzando nuestra identidad como partido a partir de clarificar nuestra propuesta política con la vigencia de nuestros principios humanistas. Significa entender que la democracia se fortalece con ciudadanos libres y que la política solo tiene sentido cuando está al servicio de la gente. El nuevo PAN debe ser una casa abierta de mujeres y hombres comprometidos con el bien común, un espacio donde la ética guíe la acción y el futuro se construya con trabajo, diálogo y convicciones firmes.Este relanzamiento es parte de una historia de lucha, congruencia y amor por México. Los principios humanistas de Acción Nacional siguen siendo la base sobre la que construiremos un nuevo ciclo: más moderno, más ciudadano, más incluyente. Un ciclo en el que el PAN vuelva a ser referente de libertad, justicia y dignidad.

Este nuevo PAN se presentará mañana, 18 de octubre, en un evento de gran simbolismo: el Frontón México, lugar en donde se fundó el partido en 1939. Posteriormente, se realizará una marcha del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia, símbolos de libertad y del compromiso de volver a ser una escuela de ciudadanía.El PAN convoca a quienes creen en la política como servicio, a quienes no se resignan ante una sola visión, a quienes saben que México merece más. Es momento de volver a creer, de volver a unir y de volver a construir.Es hora de un nuevo PAN, abierto y ciudadano.

Será por el bien de nuestra Patria.

Presidenta de la Cámara de Diputados.