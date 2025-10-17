Más Información

Inhabilitan por tres meses a farmacéutica Loeffer por no entregar medicamentos; imponen multa de 128 mil pesos

"Son propiedades pequeñas, fruto del esfuerzo"; José Ramiro López Obrador justifica compra de 13 ranchos y casi 700 cabezas de ganado

Acoso judicial amenaza la libertad de expresión en México: SIP

Reaparece Andy López tras compra de arte de Yayoi Kusama; realiza gira de trabajo en Coahuila

Stellan Skarsgård reflexiona sobre su carrera en el Festival de Cine de Morelia: “Soy la suma de todos mis errores”

Diputados dan luz verde a Ley de Ingresos 2026; sigue discusión en lo particular

A unas horas del llamado "relanzamiento” del , en redes empezó a circular la supuesta nueva imagen de esta fuerza política, que se espera sea presentada formalmente este sábado por .

De acuerdo con los , se busca un nuevo look renovando su logotipo y su imagen institucional, manteniéndose como un partido de derecha moderna que cree en el liberalismo económico.

El nuevo logotipo tiene como fondo un cielo azul tenue, con algunas nubes de fondo y la palabra PAN en azul marino. Todo ello enmarcado en un semicírculo.

Ello diferencia del tono actual de un azul rey y con un fondo blanco, así como las siglas en medio de cuadrado y un círculo.

