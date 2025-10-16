Este sábado 18 de octubre, Alebrijes, Zombies y panistas, se reunirán en una ola de desfiles y marchas que tendrán lugar en las principales calles de la Ciudad de México. Los eventos se realizarán en distintos horarios, por lo que se espera que gran parte del día, la zona centro de la capital del país tenga una gran afluencia de personas.

La Marcha del Relanzamiento del PAN es la primera movilización del día, donde personalidades panistas marcharán para “el inicio de una nueva era” en el partido. Más tarde, y en otro punto de la CDMX, se llevará a cabo el Desfile de Alebrijes Monumentales. Horas después, los zombies llegarán a la capital mexicana para una caminata del terror con la Marcha Zombie 2025.

Marcha del Relanzamiento del PAN

Acción Nacional anuncia su "Marcha del Relanzamiento" para reconectar con la ciudadanía. Foto: Especial

La marcha panista, denominada por sus integrantes como la Marcha del Relanzamiento del PAN, se trata de un evento convocado por el mismo partido, en el que sus representantes esperan reconectar con la ciudadanía y dar "paso firme hacia adelante”.

La invitación fue difundida por el dirigente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, y la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien dijo que esto es el “el inicio de una nueva era”.

La marcha partirá a las 11:00 horas desde el Monumento a la Revolución rumbo al Ángel de la Independencia en busca de renovar la visión de Acción Nacional, aunque manteniendo los valores que representan al partido: patria, justicia, familia y libertad.

Este evento también espera acercar el movimiento a más mexicanas y mexicanos, por lo que han sido convocados a partir de las 10:30 horas para iniciar la caminata a las 11:00 de la mañana bajo el lema “Estamos unidos mexicanos”.

Desfile de Alebrijes Monumentales

Entérate de los detalles del Desfile de Alebrijes de este 2024. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Tan solo una hora más tarde de la marcha panista, llegará la decimoséptima edición del Desfile de Alebrijes Monumentales que iniciará su recorrido a las 12:00 horas en el Zócalo capitalino y rumbo al Ángel de la Independencia.

Este evento que reúne el arte popular de diversos estados del país, contará con la participación de más de 200 piezas monumentales, las cuales al termino del recorrido estarán en exhibición del 18 de octubre al 9 de noviembre en las aceras norte y sur de Paseo de la Reforma.

El desfile pasará por la calle 5 de Mayo, el Eje Central, la avenida Juárez y Paseo de la Reforma, hasta llegar al Ángel de la Independencia.

Marcha Zombie 2025

Marcha Zombie en CDMX. FOTO: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

La caminata del terror con motivo de la Marcha Zombie 2025 se realizará en punto de las 16:00 horas, sin embargo, se espera que desde las 11:00 de la mañana se reúnan los organizadores y asistentes en Av. de la República.

Esta movilización forma parte del inicio de las celebraciones del Día de Muertos en la capital del país y se trata de una marcha con causa donde se invita a los asistentes a llevar algún alimento no perecedero para donar al banco de alimentos Unidos Distribuimos y Transformamos, IAP.

La caminata zombie comenzará en el Monumento a la Revolución rumbo al zócalo capitalino y se espera que recorra la avenida Juárez. Antes de comenzar el recorrido, se realizará el concurso “Rey & Reina Zombie 2025".

Si buscas asistir al evento, deberás ir disfrazado y caracterizado de zombie o cualquier disfraz de terror, aunque las personas que solo quieran ser espectadores, podrán acudir y presenciar el evento en las orillas de las calles de la capital.

*Con información de Arantxa Meave y Erick Moctezuma

