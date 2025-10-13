La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) invitó a ciclistas, patinadores, corredores y peatones a participar en el Paseo Nocturno con motivo del Día de Muertos que se realizará el próximo sábado 25 de octubre.

Las y los asistentes podrán disfrutar de 19 kilómetros de una ruta recreativa que correrá por Paseo de la Reforma al Centro Histórico, en un horario de 19:00 a 23:00 horas.

En los próximos días la Semovi informará la lista completa de actividades culturales y recreativas que estarán disponibles durante el evento, por lo que se recomienda estar al pendiente de las redes sociales de la dependencia, así como las de Mi Bici CDMX y Muévete en Bici CDMX.

Anuncio de la rodada por Día de Muertos (13/10/2025). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov