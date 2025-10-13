Más Información

Huachicol fiscal en todo el país era controlado por 30 agentes aduanales, revela Marín Mollinedo; fiscalía está actuando, asegura

Huachicol fiscal en todo el país era controlado por 30 agentes aduanales, revela Marín Mollinedo; fiscalía está actuando, asegura

Sheinbaum y Mauricio Kuri recorren zonas afectadas por lluvias en Querétaro; destacan colaboración de 3 niveles de gobierno

Sheinbaum y Mauricio Kuri recorren zonas afectadas por lluvias en Querétaro; destacan colaboración de 3 niveles de gobierno

Abogado resulta herido tras ataque a balazos frente a juzgados en la Doctores; agresor de 17 años es detenido

Abogado resulta herido tras ataque a balazos frente a juzgados en la Doctores; agresor de 17 años es detenido

Julio César Chávez sobre su hijo: "Si fuera narco, yo mismo lo metería a la cárcel"

Julio César Chávez sobre su hijo: "Si fuera narco, yo mismo lo metería a la cárcel"

Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins y Moby encabezan el cartel del Vive Latino 2026

Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins y Moby encabezan el cartel del Vive Latino 2026

Celebran liberación de Matan Zangauker, novio de mexicana Ilana Gritzewsky; se reencuentran tras 738 días

Celebran liberación de Matan Zangauker, novio de mexicana Ilana Gritzewsky; se reencuentran tras 738 días

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México () invitó a ciclistas, patinadores, corredores y peatones a participar en el Paseo Nocturno con motivo del que se realizará el próximo sábado 25 de octubre.

Las y los asistentes podrán disfrutar de 19 kilómetros de una ruta recreativa que correrá por Paseo de la Reforma al Centro Histórico, en un horario de 19:00 a 23:00 horas.

En los próximos días la Semovi informará la lista completa de actividades culturales y recreativas que estarán disponibles durante el evento, por lo que se recomienda estar al pendiente de las redes sociales de la dependencia, así como las de Mi Bici CDMX y .

Anuncio de la rodada por Día de Muertos (13/10/2025). Foto: Especial
Anuncio de la rodada por Día de Muertos (13/10/2025). Foto: Especial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses