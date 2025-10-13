El arte, la música y la memoria convergen en uno de los eventos más esperados del Estado de México: el Festival de las Almas 2025, que llega para celebrar su XXV edición.

Con una programación digna para sacar a flote el espíritu por Día de Muertos, este evento es de acceso gratis y aquí te decimos todo lo que encontrarás.

Si quieres un plan fuera de la CDMX, el Festival de las Almas 2025 es para ti. Foto: Facebook Festival de las Almas Valle de Bravo

¿Qué actividades habrá en el Festival de las Almas 2025?

El Festival de las Almas 2025 es mucho más que un evento cultural; en realidad, se trata de una experiencia que celebra la diversidad y el talento de México.

Su objetivo es rendir homenaje a las almas que vuelven y mantener vivas las tradiciones mexicanas. Por lo que en su siguiente edición incluirá conciertos de agrupaciones nacionales e internacionales, desde música tradicional y sinfónica hasta propuestas contemporáneas.

También contará con obras de teatro y espectáculos de danza inspirados en las tradiciones de la temporada, así como exposiciones visuales y muestras de fotografía.

Lánzate con tu familia al Festival de las Almas 2025, pues la entrada será gratis. Foto: Facebook Festival de las Almas Valle de Bravo

A este festival pueden asistir personas de todas las edades.

Incluso se impartirán talleres para elaborar calaveritas de azúcar, decorar catrinas y catrines o crear artesanías mexicanas.

De acuerdo con las autoridades del pueblo mágico de Valle de Bravo, se instalará un Pabellón Artesanal, donde maestras y maestros artesanos del Edomex exhibirán su trabajo.

Habrá proyecciones de la Cineteca Mexiquense y presentaciones literarias para honrar la escritura como una manera de preservar sus tradiciones.

En el Festival de las Almas 2025 disfrutarás tradiciones y música de cinco etnias originarias del Edomex. Foto: Facebook Festival de las Almas Valle de Bravo

¿Cuándo es el Festival de las Almas 2025 del Edomex?

El Festival de las Almas 2025 se llevará a cabo del 25 de octubre al 2 de noviembre en Valle de Bravo. Este Pueblo Mágico se ubica a 2 horas de la Ciudad de México.

¿Tienes dudas sobre la programación? Consulta los horarios y sedes específicas en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo del Edomex o en su sitio https://cultura.edomex.gob.mx/.

La mezcla de expresiones artísticas y el espíritu comunitario convierten al Festival de las Almas 2025 en uno de los planes imperdibles durante Día de Muertos.

Disfruta las obras de teatro y espectáculos de danza inspirados en Día de Muertos durante el Festival de las Almas 2025. Foto: Facebook Festival de las Almas Valle de Bravo

