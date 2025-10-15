Altar para mascotas en Día de Muertos 2025: ¿qué día se pone y por qué?

El Día de Muertos, una de las festividades más emblemáticas de México, se ha transformado con el tiempo, integrando nuevas costumbres y adaptándose a las emociones de las personas.

Una de las prácticas que ha cobrado relevancia en los últimos años es la de colocar un altar para las mascotas que han fallecido. Esta iniciativa refleja el profundo cariño que los mexicanos tienen por sus animales de compañía y su deseo de rendirles homenaje, de la misma forma en que lo hacen con sus seres queridos.

Se realizará la Mega Ofrenda Gatuna Geodésica, un altar colectivo donde los visitantes podrán colocar fotografías de sus gatos fallecidos Foto: Pixabay

¿Qué día se pone el altar para las mascotas?

Aunque el Día de Muertos se celebra principalmente el 2 de noviembre, el 1 de noviembre es cuando las almas de los niños (angelitos) son recordadas, y muchas personas colocan su altar desde esa fecha.

Para las mascotas, generalmente se sigue esta misma práctica, es decir, el altar se coloca el 1 de noviembre, pero se puede extender hasta el 2 de noviembre, dependiendo de la costumbre familiar.

¿Qué elementos lleva el altar para las mascotas?

Los elementos principales de un altar para mascotas son similares a los de los altares tradicionales, pero adaptados a la vida y costumbres de las mascotas.

En un altar para mascotas, se suelen incluir:

Fotografías de las mascotas fallecidas.

de las mascotas fallecidas. Alimentos y golosinas que les gustaban a los animales, como croquetas, galletas o incluso un platillo especial.

que les gustaban a los animales, como croquetas, galletas o incluso un platillo especial. Velas para iluminar el camino de las almas.

para iluminar el camino de las almas. Flores de cempasúchil , que simbolizan el vínculo entre los vivos y los muertos.

, que simbolizan el vínculo entre los vivos y los muertos. Agua y juguete favorito de la mascota para brindarles comodidad en su viaje espiritual.

de la mascota para brindarles comodidad en su viaje espiritual. Objetos simbólicos como sus collares o camitas, para recordar sus momentos felices.

Diocésis pide no dedicar altares a mascotas fallecidas

¿Por qué se pone un altar para las mascotas en el Día de Muertos?

La práctica de colocar un altar para mascotas ha crecido en popularidad debido a la profunda conexión afectiva que las personas desarrollan con sus animales. En muchos hogares, las mascotas no solo son parte de la familia, sino que también representan una fuente importante de amor, compañía y lealtad. Al colocar un altar, las personas expresan su agradecimiento y su amor hacia estos seres queridos que han partido, y buscan mantener la memoria de ellos viva en esta tradición tan significativa.

¿Cómo hacer un altar para mascotas?

Para quienes desean rendir homenaje a sus mascotas fallecidas, no es necesario hacer un altar complicado. Con un pequeño espacio en casa, se pueden colocar los elementos mencionados, acompañados de una nota o dedicatoria especial para recordar al animal. Los altares pueden ser tan elaborados o sencillos como se desee, siempre respetando la memoria del ser querido.

