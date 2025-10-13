Pensión Mujeres Bienestar: ¿qué hacer cuándo recibas tu tarjeta?

La titular de la Secretaría del Bienestar Ariadna Montiel, informó que la entrega de tarjetas para la Pensión Mujeres Bienestar a casi dos millones de mexicanas, se llevará a cabo a partir del martes 7 de octubre hasta el viernes 7 de noviembre de 2025.

Cabe señalar, que el apoyo forma parte de los Programas del Bienestar, impulsados por el Gobierno de México bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta iniciativa está dirigida a mujeres de 60 a 64 años y busca mejorar el nivel de autonomía económica de la población de mujeres adultas mayores.

De esta manera, con el fin de reconocer toda una vida de trabajo de las mujeres mexicanas, esta pensión ofrece a las beneficiadas un monto de 3 mil pesos de manera bimestral, entregados a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Lee también: Inicia entrega de tarjetas Pensión Mujeres Bienestar; consulta los documentos que debes presentar para recibirla

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿cuándo se realiza el pago de los nuevos registros?. Foto: Imagen generada con IA

¿Qué se debe hacer al recibir la tarjeta?

Una vez que hayas recogido el plástico en los módulos designados, NO es necesario activarla o realizar un trámite adicional. El siguiente paso solo es esperar la dispersión del apoyo económico cuando el calendario de pagos se publique en los canales oficiales de "Programas del Bienestar".

¿Cómo consultar el saldo de mi tarjeta?

No obstante, una vez que tengas tu tarjeta puedes consultar tu saldo y movimientos en la aplicación móvil de "Banco del Bienestar", disponible para dispositivos iOS y Android. Para hacer revisar tus operaciones en la app, sigue las siguientes indicaciones:

Ve a la tienda de aplicaciones (Google Play o App Store) y descarga en tu dispositivo la aplicación del Banco del Bienestar .

(Google Play o App Store) y descarga en tu dispositivo la aplicación del . Acepta los "Términos y condiciones".

los "Términos y condiciones". Escribe tu número de celular .

tu . Escribe los 16 números de tu tarjeta y tu NIP del cajero.

de tu tarjeta y tu del cajero. Genera una contraseña y confírmala.

Inicia sesión y ¡Listo! Consulta tu saldo y movimientos.

Lee también: Pensión Mujeres Bienestar: ¿qué documentos debes presentar para recoger la tarjeta y cobrar 3 mil pesos?

Pensión Mujeres con Bienestar 2025. Foto: Creada con IA

¿Qué documentos se deben presentar para recoger la tarjeta?

Si aún no has recogido tu plástico para recibir los depósitos bimestrales es indispensable presentarte en el lugar y hora asignada previamente en tu cita. Para recogerla debes llevar los siguientes documentos en tiempo y forma:

Identificación oficial vigente (original y copia): credencial INE, pasaporte, cédula profesional.

(original y copia): credencial INE, pasaporte, cédula profesional. Talón morado de registro : comprobante que se entregó al finalizar la inscripción.

: comprobante que se entregó al finalizar la inscripción. Datos personales: acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio para verificar datos.

También te interesará:

"Ofrendas aesthetic": ¿por qué está dando de qué hablar la nueva tendencia de altares de Día de Muertos?

"Monstruo: la historia de Ed Gein" y otras series destacadas sobre asesinos seriales, según la IA

¿Cómo hacer néctar para colibríes? Conoce la manera correcta de preparar el alimento de estas aves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/aosr