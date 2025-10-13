Más Información

Pensión Mujeres Bienestar: ¿qué hacer cuándo recibas tu tarjeta?

BBVA presenta falla en app y usuarios reaccionan con la mejor ola de memes

One Punch Man: ¿cuándo y dónde ver el primer capítulo de la tercera temporada?

¿Cómo eliminar ratas en casa sin utilizar veneno?

La Granja VIP: Adrián Marcelo reacciona al reality con duro mensaje para "El Patrón"

La titular de la Secretaría del Bienestar Ariadna Montiel, informó que la entrega de tarjetas para la a casi dos millones de mexicanas, se llevará a cabo a partir del martes 7 de octubre hasta el viernes 7 de noviembre de 2025.

Cabe señalar, que el apoyo forma parte de los , impulsados por el Gobierno de México bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta iniciativa está dirigida a mujeres de 60 a 64 años y busca mejorar el nivel de autonomía económica de la población de mujeres adultas mayores.

De esta manera, con el fin de reconocer toda una vida de trabajo de las mujeres mexicanas, esta pensión ofrece a las beneficiadas un monto de 3 mil pesos de manera bimestral, entregados a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿cuándo se realiza el pago de los nuevos registros?. Foto: Imagen generada con IA
Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿cuándo se realiza el pago de los nuevos registros?. Foto: Imagen generada con IA

¿Qué se debe hacer al recibir la tarjeta?

Una vez que hayas recogido el plástico en los módulos designados, NO es necesario activarla o realizar un trámite adicional. El siguiente paso solo es esperar la dispersión del apoyo económico cuando el calendario de pagos se publique en los canales oficiales de "Programas del Bienestar".

¿Cómo consultar el saldo de mi tarjeta?

No obstante, una vez que tengas tu tarjeta puedes consultar tu saldo y movimientos en la aplicación móvil de "Banco del Bienestar", disponible para dispositivos iOS y Android. Para hacer revisar tus operaciones en la app, sigue las siguientes indicaciones:

  • Ve a la tienda de aplicaciones (Google Play o App Store) y descarga en tu dispositivo la aplicación del Banco del Bienestar.
  • Acepta los "Términos y condiciones".
  • Escribe tu número de celular.
  • Escribe los 16 números de tu tarjeta y tu NIP del cajero.
  • Genera una contraseña y confírmala.
  • Inicia sesión y ¡Listo! Consulta tu saldo y movimientos.

Pensión Mujeres con Bienestar 2025. Foto: Creada con IA
Pensión Mujeres con Bienestar 2025. Foto: Creada con IA

¿Qué documentos se deben presentar para recoger la tarjeta?

Si aún no has recogido tu plástico para recibir los depósitos bimestrales es indispensable presentarte en el lugar y hora asignada previamente en tu cita. Para recogerla debes llevar los siguientes documentos en tiempo y forma:

  • Identificación oficial vigente (original y copia): credencial INE, pasaporte, cédula profesional.
  • Talón morado de registro: comprobante que se entregó al finalizar la inscripción.
  • Datos personales: acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio para verificar datos.

