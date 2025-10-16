Acción Nacional se prepara para “relanzarse” como partido político el próximo sábado 18 de octubre en una marcha partidista y ciudadana que partirá desde el Monumento a la Revolución a las 11:00 horas.

La invitación ha sido difundida por personalidades panistas como el dirigente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, y la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien afirmó que este movimiento no es sólo un evento, sino “el inicio de una nueva era”.

Esto es, de acuerdo con sus representantes, la Marcha del Relanzamiento del PAN.

Jorge Romero, presidente nacional del PAN. Foto: Especial

Relanzamiento del PAN con “nuevas ideas” pero “mismos valores”

La diputada López Rabadán explicó en sus redes sociales que durante el último año, el partido blanquiazul ha trabajado en un “proceso profundo de reflexión y análisis para reafirmar su identidad”.

Dijo que se busca renovar la visión de Acción Nacional, para así reconectar con la ciudadanía “dando un paso firme hacia adelante, con la mirada puesta en el futuro”.

Este relanzamiento, agrega, es para abrir el partido a todos los que quieran entrar y “volver a ser el espacio donde los mexicanos hallen causas, esperanza y resultados” en distintos rubros.

“Relanzamos el PAN porque México necesita una alternativa seria, humana y comprometida con la verdad”, indicó.

En este rebranding panista, sin embargo, se mantendrán los valores que el partido pregona, de acuerdo con el dirigente Jorge Romero: patria, justicia, familia y libertad.

La idea, por tanto, es: relanzar “con nuevas ideas” pero con “los mismos valores que unen y definen” al panismo.

Acción Nacional anuncia su "Marcha del Relanzamiento" para reconectar con la ciudadanía. Foto: Especial

Marcha del Relanzamiento del PAN: ¿Cuándo, dónde y a qué hora?

La Marcha del Relanzamiento del PAN partirá del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, el próximo sábado 18 de octubre.

La convocatoria es a las 10:30 horas, pero la marcha iniciará a partir de las 11:00 horas bajo el lema “Estamos unidos mexicanos”.

En una entrevista radiofónica para “Así las cosas” con Gabriela Warkentin, el vocero panista Jorge Triana adelantó que por la tarde del mismo sábado se realizará en el Frontón México la presentación del nuevo PAN.

Esta sede, explicó, debido a que es un lugar emblemático en el que se hizo la asamblea constitutiva del Partido Acción Nacional en el año 1939.

“Queremos revivir ese espacio muy significativo para nosotros”, mencionó Triana. Y aclaró que, pese a que es un espacio pequeño, la ciudadanía podrá acompañar al relanzamiento en el Ángel de la Independencia.

Reunión Plenaria del PAN "Nueva Narrativa" este jueves 16 de octubre de 2025. Foto: Especial

Plenaria panista sobre la “nueva narrativa” del partido este jueves 16 de octubre

Este jueves, dirigentes y líderes de Acción Nacional participaron en la reunión plenaria sobre la nueva narrativa del partido.

En este encuentro acudieron personalidades como Santiago Creel, Noemí Luna, Ricardo Anaya, Kenia López Rabadán, Jorge Triana, Santiago Taboada, Lía Limón y Jorge Romero, entre otros perfiles panistas.

Según Romero, se dio bienvenida a nuevos jóvenes voceros del PAN y se avanzó en la definición de los ejes de una nueva narrativa que reflejará sus “valores, ideales y compromiso” de servir a familias mexicanas.

De acuerdo con el Bajo Reserva de EL UNIVERSAL del pasado 14 de octubre, la militancia se ha sentido excluida de este relanzamiento porque la dirigencia hizo primero este “relanzamiento VIP”.

Santiago Creel en la Reunión Plenaria del PAN "Nueva Narrativa" este jueves 16 de octubre de 2025. Foto: Especial

