México y Canadá acordaron fortalecer la cooperación agroalimentaria, en el marco del encuentro del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, con el ministro de Agricultura y Agroalimentación de Canadá, Heath MacDonald.

Berdegué y MacDonald sostuvieron un encuentro el pasado 14 de octubre en nuestro país, como parte del Plan de Acción Canadá-México 2025-2028. Dialogaron sobre las relaciones bilaterales y fortalecer los lazos de cooperación y comercio.

“México y Canadá buscan continuar fortaleciendo su papel como socios estratégicos en el comercio agroalimentario global, fomentando un sector sostenible, inclusivo y en crecimiento, lo que permitió que el comercio agroalimentario entre ambos países aumentara un 50% de 2018 a 2023”, destacó la embajada canadiense en nuestro país en un comunicado conjunto con la Secretaría de Agricultura.

Se informó que ambos destacaron la importancia estratégica de la relación México-Canadá “para garantizar sistemas alimentarios sostenibles, resilientes e inclusivos”.

Acordaron convocar a una reunión de científicos de ambos departamentos para identificar áreas de mayor colaboración y presentar un informe dentro de los próximos seis meses.

De acuerdo con la embajada y la dependencia, Berdegué subrayó la necesidad de fortalecer las cadenas de valor integradas de América del Norte, promover la productividad sostenible y reforzar los mecanismos de cooperación para enfrentar desafíos comunes como el cambio climático, la sanidad animal y vegetal, y la transición hacia una agricultura de bajas emisiones.

El ministro MacDonald reconoció el papel clave de México como socio global estratégico y reforzó las oportunidades para fortalecer el comercio bilateral y la cooperación técnica, especialmente en los sectores de granos, oleaginosas, horticultura y proteínas animales, respetando los sistemas de inspección y regulación de cada país.

También enfatizaron la importancia de la colaboración científica, tecnológica y el intercambio de conocimientos.

Entre otros puntos, Canadá aceptó establecer un grupo de trabajo conjunto para analizar y proponer medidas que apoyen el reconocimiento regulatorio en carne y productos del mar.

“Ambos países acordaron avanzar en la implementación del Plan de Trabajo en Materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para ampliar el acceso a mercados y garantizar productos competitivos, seguros y de alta calidad para consumidores y procesadores.

“Asimismo, Canadá y México acordaron adoptar la certificación electrónica para productos vegetales como canola y trigo, y continuar trabajando para expandir esta herramienta a otros productos, facilitando un comercio eficiente para ambos países”, se expuso.

Este encuentro se da luego del encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el primer ministro Mark Carney.

