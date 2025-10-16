Más Información

La embajada de México en Estados Unidos no ha sido notificada respecto a la supuesta a 50 políticos mexicanos, informó su titular, .

Entrevistado en el marco de la Convención Nacional del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (), el diplomático señaló que es un tema que hasta ahora sólo es conocido mediaticamente, pero no por las vías oficiales.

"No, en ese tema no hay, digamos, es un tema que salió en la prensa, pero no es un tema que esté viendo en este momento, que yo sepa, ni es un tema en el escritorio de nuestros interlocutores de Estados Unidos ni el nuestro", aseguró.

Por otra parte, señaló que al ser el principal socio comercial de Estados Unidos, el objetivo de México es consolidarse también como el receptor número uno de las exportaciones estadounidenses.

“Lo que está sucediendo es que México se colocó como el principal socio de los Estados Unidos, por encima de todos los demás países del mundo. Pero además este año, pese a todos los cambios que se han dado alrededor del planeta, tenemos un crecimiento ya en estos meses de cinco por ciento en el comercio y estamos perfilándonos ya para ser el destino principal de las exportaciones de los Estados Unidos”, presumió.

Esteban Moctezuma detalló que actualmente, México comprar el 16 por ciento de todo lo que vende Estados Unidos al mundo entero.

“Nosotros somos el socio comercial número uno desde hace más de cuatro años, pero esto es exportaciones e importaciones, la suma de ambos, y servicios, pero ahora, nada más en exportaciones, vamos a ser el destino número uno. Esto quiere decir, aquí que se habló de la comunidad europea, que México le compra más a Estados Unidos que muchos países juntos”, puntualizó.

