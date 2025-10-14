Washington.- El gobierno de Trump revocó las visas de seis extranjeros que, según funcionarios estadounidenses, hicieron comentarios burlones o restaron importancia al asesinato del activista conservador Charlie Kirk el mes pasado.

El Departamento de Estado dijo el martes que había determinado que deberían perder sus visas después de revisar sus publicaciones en las redes sociales y clips sobre Kirk, quien fue asesinado mientras hablaba en un campus universitario de Utah el 10 de septiembre.

El anuncio se produjo mientras el presidente Donald Trump le otorgaba póstumamente el mayor honor civil de Estados Unidos: la Medalla Presidencial de la Libertad. En su funeral, celebrado en septiembre, Trump lo calificó de "gran héroe estadounidense" y "mártir" de la libertad.

La administración y sus partidarios han atacado a personas por sus comentarios sobre Kirk, lo que ha llevado a despidos y otras medidas disciplinarias contra periodistas, profesores y otros, y ha suscitado preocupaciones sobre la libertad de expresión.

Los seis extranjeros cuyas visas fueron revocadas eran de Argentina, Brasil, Alemania, México, Paraguay y Sudáfrica. No fueron identificados, aunque sí las frases.

"Un ciudadano mexicano dijo que Kirk 'murió siendo racista, murió siendo misógino' y afirmó que 'hay gente que merece morir. Hay gente que haría del mundo un lugar mejor muerta'.Visa revocada".

A Mexican national said that Kirk “died being a racist, he died being a misogynist” and stated that “there are people who deserve to die. There are people who would make the world better off dead.”



Visa revoked. — Department of State (@StateDept) October 14, 2025

Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, "defenderán nuestras fronteras, nuestra cultura y a nuestros ciudadanos haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración", declaró el Departamento de Estado. "Los extranjeros que se aprovechen de la hospitalidad estadounidense mientras celebran el asesinato de nuestros ciudadanos serán expulsados".

El vicepresidente JD Vance y otros altos funcionarios estadounidenses han instado a la ciudadanía a denunciar el lenguaje ofensivo sobre Kirk que ven en línea. En un tuit inusual el mes pasado, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, pidió a los usuarios de redes sociales que lo copiaran en cualquier publicación relevante, afirmando que le incomodaba personalmente ver a algunos en redes sociales elogiar, justificar o restarle importancia al evento, y ha ordenado a nuestros funcionarios consulares que tomen las medidas pertinentes.

Además de la medida del martes, la administración ha intensificado sus esfuerzos para identificar y potencialmente expulsar a miles de extranjeros en Estados Unidos, especialmente estudiantes, quienes, según afirma, han fomentado o participado en disturbios o han apoyado públicamente las protestas contra las operaciones militares de Israel en Gaza. La administración también ha denegado visas a solicitantes cuyas publicaciones en redes sociales han criticado sus políticas.

Entre los casos más destacados, el gobierno expulsó al embajador de Sudáfrica en Estados Unidos por comentarios críticos con Trump, revocó la visa del presidente palestino Mahmoud Abbas para asistir a la Asamblea General de la ONU y retiró las visas del dúo británico de punk-rap Bob Vylan. Afirmó que está revisando el estatus de los más de 55 millones de titulares actuales de visas estadounidenses para detectar posibles violaciones de sus estándares.

Estas acciones han sido criticadas por grupos de derechos civiles como violaciones de las protecciones constitucionales a la libertad de expresión, que se aplican a cualquier persona en los Estados Unidos y no sólo a los ciudadanos estadounidenses.

