Más Información

Diputados reciben iniciativa de Ley de Aguas propuesta por Sheinbaum; proyecto establece un fondo de reserva de aguas nacionales

Diputados reciben iniciativa de Ley de Aguas propuesta por Sheinbaum; proyecto establece un fondo de reserva de aguas nacionales

"No hay noticias" sobre extradición de Tomás Zerón, dice Embajadora de Israel; apelación de Andrés Roemer no ha terminado

"No hay noticias" sobre extradición de Tomás Zerón, dice Embajadora de Israel; apelación de Andrés Roemer no ha terminado

Clara Brugada estima que la reapertura hasta Observatorio de la Línea 1 del Metro será para 16 de noviembre

Clara Brugada estima que la reapertura hasta Observatorio de la Línea 1 del Metro será para 16 de noviembre

Rumbo al Nobel de la Paz: Estas son las guerras a las que Trump dice que puso fin

Rumbo al Nobel de la Paz: Estas son las guerras a las que Trump dice que puso fin

Cuatro libros para entrar al universo del Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Cuatro libros para entrar al universo del Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Depresión Tropical 17-E evoluciona a la tormenta tropical Raymond en costas de Guerrero

Depresión Tropical 17-E evoluciona a la tormenta tropical Raymond en costas de Guerrero

Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex; suben acciones de la empresa de Germán Larrea

Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex; suben acciones de la empresa de Germán Larrea

Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva

Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva

Sheinbaum evita polemizar sobre viaje de Noroña en avión privado; "a cada quien nos evalúa la gente", declaró

Sheinbaum evita polemizar sobre viaje de Noroña en avión privado; "a cada quien nos evalúa la gente", declaró

Andy López Beltrán compró en 2024 obra de Yayoi Kusama, revela Loret; pagó medio millón de pesos

Andy López Beltrán compró en 2024 obra de Yayoi Kusama, revela Loret; pagó medio millón de pesos

Enfrenta audiencia "El Wero Bisnero" por el presunto feminicidio de Renata "N" en Atizapán de Zaragoza

Enfrenta audiencia "El Wero Bisnero" por el presunto feminicidio de Renata "N" en Atizapán de Zaragoza

Cae "El Gordo", presunto líder de red de narcomenudeo en Venustiano Carranza y Gustavo A Madero

Cae "El Gordo", presunto líder de red de narcomenudeo en Venustiano Carranza y Gustavo A Madero

Austin. El gobierno de anunció que investigará a la plataforma de comunicación en línea por presuntamente exponer a menores de edad a "contenido extremista".

El fiscal general del estado, Ken Paxton, emitió una orden, conocida como Demanda Investigativa Civil, para que la plataforma entregue documentos e información a su oficina.

En concreto, la investigación se centrará en el papel que Discord -popular entre jóvenes que juegan videojuegos o "gamers"- juega en contribuir a la "radicalización, y adicción" de los menores de edad.

Lee también

Paxtom mencionó específicamente el asesinato de como el motivo para iniciar las pesquisas.

Discord y la muerte de Charlie Kirk

En la investigación sobre la muerte del, las autoridades encontraron que el sospechoso, un joven de 22 años, utilizaba Discord para comunicarse con sus amigos y su pareja.

"Estoy hombro a hombro con la Administración Trump para erradicar y derrotar el extremismo violento nihilista en todas sus formas (...) Discord tiene la de impedir que los menores estén expuestos a estos males", explicó el fiscal.

Lee también

El anuncio de Paxton llega poco menos de un mes después de que un comité de la de EU llamara a testificar al consejero delegado de Discord, junto a los directores de otras plataformas online como Twitch, Steam y Reddit, acusándolos de promover la radicalización de sus usuarios.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CDMX lanza fuerte castigo a quienes aparten lugares en la calle. ¿Cuáles son las sanciones. Foto: Canva

CDMX lanza fuerte castigo a quienes aparten lugares en la calle. ¿Cuáles son las sanciones?

Pensión IMSS Estos pensionados se quedarán sin aguinaldo este fin de año y esta es la razón. Foto: IMSS / Canva

Pensión IMSS: Estos pensionados se quedarán sin aguinaldo este fin de año y esta es la razón

Visa americana. Foto: iStock

Evita problemas migratorios: ¿Cuánto tiempo es legal permanecer en Estados Unidos?

Visa H-2B. Foto: Pixabay

20 empleos para trabajar en Estados Unidos sin título universitario y con visa H-2B

Cloud Gate in Chicago, Illinois. Foto: iStock/ Sean Pavone

Nombran a Chicago la “mejor ciudad grande” de Estados Unidos este 2025: ¿Qué hacer y ver?