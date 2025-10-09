Más Información
Diputados reciben iniciativa de Ley de Aguas propuesta por Sheinbaum; proyecto establece un fondo de reserva de aguas nacionales
"No hay noticias" sobre extradición de Tomás Zerón, dice Embajadora de Israel; apelación de Andrés Roemer no ha terminado
Clara Brugada estima que la reapertura hasta Observatorio de la Línea 1 del Metro será para 16 de noviembre
Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex; suben acciones de la empresa de Germán Larrea
Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva
Sheinbaum evita polemizar sobre viaje de Noroña en avión privado; "a cada quien nos evalúa la gente", declaró
Enfrenta audiencia "El Wero Bisnero" por el presunto feminicidio de Renata "N" en Atizapán de Zaragoza
Austin. El gobierno de Texas anunció que investigará a la plataforma de comunicación en línea Discord por presuntamente exponer a menores de edad a "contenido extremista".
El fiscal general del estado, Ken Paxton, emitió una orden, conocida como Demanda Investigativa Civil, para que la plataforma entregue documentos e información a su oficina.
En concreto, la investigación se centrará en el papel que Discord -popular entre jóvenes que juegan videojuegos o "gamers"- juega en contribuir a la "radicalización, explotación sexual y adicción" de los menores de edad.
Lee también Congreso de EU convoca a directores de Discord, Twitch y Reddit tras asesinato de Charlie Kirk
Paxtom mencionó específicamente el asesinato de Charlie Kirk como el motivo para iniciar las pesquisas.
Discord y la muerte de Charlie Kirk
En la investigación sobre la muerte del activista de ultraderecha, las autoridades encontraron que el sospechoso, un joven de 22 años, utilizaba Discord para comunicarse con sus amigos y su pareja.
"Estoy hombro a hombro con la Administración Trump para erradicar y derrotar el extremismo violento nihilista en todas sus formas (...) Discord tiene la obligación legal de impedir que los menores estén expuestos a estos males", explicó el fiscal.
Lee también Sospechoso del asesinato de Charlie Kirk habría confesado crimen en Discord, revela el Washington Post
El anuncio de Paxton llega poco menos de un mes después de que un comité de la Cámara de Representantes de EU llamara a testificar al consejero delegado de Discord, junto a los directores de otras plataformas online como Twitch, Steam y Reddit, acusándolos de promover la radicalización de sus usuarios.
ss/mcc