Tras los hechos ocurridos el pasado 5 de abril en el Festival Axe Ceremonia donde dos fotoperiodistas perdieron la vida, han surgido diversas dudas sobre el manejo en las acciones realizadas tanto por los organizadores del evento, así como las autoridades.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Leslie Jiménez, abogada penalista, cuestionó el manejo institucional y protocolario que se llevó a cabo en el momento del accidente.

Alrededor de las seis de la tarde de aquel sábado, fue cuando se derrumbó una estructura decorativa en el festival de música provocando el fallecimiento de Berenice Giles y Miguel Hernández.

Lee también Luis Avilés, responsable de prensa del Festival Axe Ceremonia se defiende; rechaza omisión de información y encubrimiento

Como señala la abogada, cuando sucede una muerte y se desconozca si fue causa natural, esta se convierte en una nota criminal, por lo que diversas autoridades debieron estar presentes en el lugar de los hechos, cosa que no sucedió.

Desde un primer instante, la policía tuvo que intervenir ya que es el primer respondiente a realizar tareas básicas como acordonar el lugar y preservar los indicios existentes, sin embargo, personal del festival fue el primero en proceder en el sitio.

En tanto, los cuerpos fueron trasladados a un hospital el cual indicó que llegaron ya sin vida. Esto podría entorpecer aún más la investigación ya que no hay una claridad sobre la atención primaria por los paramédicos, además de que se movió la escena y se distorsionó la narrativa del lugar dónde perdieron la vida.

Lee también Axe Ceremonia buscó abaratar costos con plataformas como la que colapsó; “no sabían ni para qué servía”, critica experto

"Le aventaron literalmente la bolita al hospital para que el hospital se hiciera cargo, deslindándose y lavándose las manos luego las personas organizadoras del festival", señala.

Asimismo, la intervención de peritos era prioridad en el momento, sin embargo la Unidad de Investigación Criminal llegó al Parque Bicentenario hasta la noche, horas después de los hechos y sumándole a eso el evento continuó con normalidad, lo que pudo generar pérdida y contaminación de indicios.

Como lo fue la cámara de Berenice Giles, la cual hasta este 9 de abril se encuentra sin ser localizada. Las autoridades tenían la obligación de haber asegurado las pertenencias de las víctimas, las cuales pudieron haber sido incluso un elemento de prueba.

Lee también Acuden por reembolsos por festival Axe Ceremonia; regresan con las manos vacías

Así como recabar fotografías, videos o levantar entrevistas de personas que pudieron haber testificado cómo sucedieron los hechos. En cambio se prohibió a asistentes y medios de comunicación documentar el hecho.

Ante la negativa de desalojar el lugar, la abogada señala que los organizadores debieron de entregar un protocolo en caso de incidentes que obligaran al desalojo masivo de los asistentes.

Apunta que todo evento que se realiza en la Ciudad de México, tiene que tener un expediente administrativo en las alcaldías, dentro de este se cuenta con un plan de cómo será el lugar, acondicionamiento de las salidas de emergencia y protocolos para atender una situación de emergencia. Por lo que no puede haber justificación de que no se desalojó el lugar para no generar caos o una estampida "Se supone que para eso entregaron un protocolo. Todo eso son son omisiones que son una bolita que se avienta así desde los mismos organizadores, pero también desde la misma alcaldía, también desde el gobierno de la Ciudad de México", reitera.

Autoridad local "no se aseguró de manera continua que se hayan respetado los planos" del Axe Ceremonia

Por su parte la alcaldía Miguel Hidalgo al ser el primer contacto con el evento para su revisión tuvo que asegurarse que estuviera la misma organización que le dieron desde el primer momento, ya que el festival tenía una duración de dos días, mismos días que tuvo que haber supervisado que en efecto estuviera cumplimentándose todo lo que tiene que ver con protección civil.

Sin embargo, la alcaldía informó del colapso de una estructura debido a las ráfagas de viento, detalló que ésta no se encontraba contemplada en el programa especial del concierto AXE Festival Ceremonia 2025, por lo que se determinó suspender las actividades.

La autoridad local "no se aseguró de manera continua que en efecto se haya respetado los planos que se entregaron desde un primer momento y que en efecto se haya respetado la distribución de incluso los escenarios, de cómo estaba constituido el lugar al momento de llevar a cabo el evento", puntualiza.

Asimismo, informó de la cancelación del evento, sin embargo el Festival Axe Ceremonia continuó hasta terminar con su último acto del día sábado, lo que expuso que pese a que la alcaldía tenía la autoridad de dar por terminado el evento no fue así "No tuvieron la posibilidad de hacerlo cuando tenían toda la posibilidad legal de poderlo clausurar. Entonces, esperaron a qué, ¿Quién sabe? (...) Aquí nada más habla de una serie de negligencias", concluye.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/rmlgv