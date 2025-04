Acuden por reembolsos por festival Axe Ceremonia; regresan con las manos vacías

Varias personas se han acercado a la entrada principal de Parque Bicentenario para solicitar el reembolso de sus boletos del segundo día del festival Axe Ceremonia, pero regresan con las manos vacías, ya que el recinto sigue cerrado.

“Leímos el comunicado de Ticketmaster de que a partir del 9 de abril podíamos acudir a solicitar nuestro reembolso, pero el parque está cerrado y los guardias no nos dicen nada. Se me hace una falta de respeto porque nos hicieron venir hasta acá para nada”, comentó Juan, una de las personas que acudió al parque.

Desde la mañana, la llegada de clientes buscando el retorno de su dinero ha sido constante, pero a todos se les indica que no hay actividades en las taquillas ni forma de ingresar al lugar.

“Yo gasté 4 mil pesos, no es poco y como los compramos en físico, directamente en el parque, no hay forma de pedir el reembolso en línea. Tendremos que ir a alguna sucursal de Ticketmaster para que nos digan que procede porque aquí no nos dieron respuesta de nada”, comentó Marcos, otro de los clientes.

Todos quienes acuden al lugar, refieren un comunicado oficial de la boletera en el que se indica que aquellas personas que compraron sus boletos de manera física, deberán acudir al mismo lugar donde los compraron a partir del 9 de abril para recuperar su dinero.

“Si adquiriste tus boletos en taquilla o Centros Ticketmaster, podrás acudir a solicitar tu reembolso a partir del día miércoles 09 de abril de 2025, en el mismo lugar donde realizaste tu compra”, lee el comunicado.

“Yo gasté 3 mil 500 pesos por mi boleto para el domingo y no he podido recuperarlos porque los compré aquí en taquilla y me dicen que forzosamente lo tengo que recuperar aquí, pero está cerrado. Los guardias me dijeron que a lo mejor y en próximos días tendrán acceso pero no está claro”, dijo Erik, otro de los jóvenes que llegó a las puertas del parque.

Además, en la cuenta oficial de X de Ticketmaster México, se le indica a los clientes que solicitan información al respecto que acuden al lugar donde los compraron;muchos de ellos los hicieron directamente en el Parque Bicentenario.

El segundo día del festival Axe Ceremonia, que tendría lugar el domingo 6 de abril y contaría con la participación de artistas como Tyler The Creator, Massive Attack o Gesaffelstein, fue suspendido luego de la caída de una estructura metálica decorativa, que cobró la vida de los jóvenes fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Citlalli Berenice Rivera la tarde del sábado 5 de abril.

