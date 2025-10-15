El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, respondió a los comentarios del congresista republicano, Carlos A. Giménez, quien aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hará que el país sea tratado como “paria” si sigue colaborando con los regímenes Venezuela y Cuba.

“Mientras se considera negociar el trato de libre comercio con EU, ¿cómo es posible que Sheinbaum esté ayudando a las dictaduras narcoterroristas de la región?”, cuestionó el republicano en su cuenta de X, y posteó una imagen de la Presidenta de México al lado de su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel.

Aseguró también que las acciones de la mandataria federal “oxigenan a la dictadura asesina” del gobierno de Cuba.

Lee también Sheinbaum vuelve a Veracruz a supervisar apoyo a damnificados; dice que ayudará con “todo lo necesario”

El congresista republicano, Carlos A. Giménez, en una fotografía del pasado 20 de septiembre de 2025. Foto: Especial

Esteban Moctezuma hace llamado al diálogo y no a "declaraciones aisladas en redes sociales"

Ante tales señalamientos, Moctezuma Barragán aseveró que México actúa con base en sus principios tradicionales de política exterior, los cuales, dijo, están consagrados en la Constitución.

“Como usted sabe, México y Estados Unidos compartimos un compromiso común con el progreso de nuestra región, y esto requiere más diálogo”, agregó.

Por tanto, el diplomático expresó que sugerir que el país podría ser tratado como “paria” contradice la estrecha cooperación binacional, ya que “somos el principal socio comercial de Estados Unidos”.

Lee también Beatriz Gutiérrez Müller reaparece en la Feria del Libro del Zócalo; regala un ejemplar de "¡Gracias!" que mandó AMLO

Recordó que ambas naciones comparten un comercio anual que alcanzó los 860 mil millones de dólares en 2024, siendo el territorio mexicano el principal destino de las exportaciones estadounidenses.

“Nuestra cooperación se extiende más allá del comercio: también abarca la educación, la seguridad, la cultura y la migración, beneficiando a los ciudadanos de ambas naciones”, mencionó.

Finalmente, el embajador de México en EU exhortó al congresista republicano a apostar por un diálogo cercano, ya que eso “construye mucho más que declaraciones aisladas en redes sociales”.

Lee también Reforma a Ley de Amparo aprobada en San Lázaro “es regresiva”, considera Kenia López Rabadán; viola la Constitución, dice

“Me pondré en contacto con usted para iniciar un diálogo constructivo”, escribió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em