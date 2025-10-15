Más Información

Senado aprueba reformas a Ley de Amparo y turna al Ejecutivo; acusan simulación en retroactividad

Escoltas de David Cohen declaran ante el MP; aseguran "no darse cuenta" de que era vigilado

Así arrestaron a Donovan "N", segundo detenido por asesinato del abogado David Cohen

Trump analiza ataques contra cárteles en territorio venezolano; autoriza operaciones encubiertas de la CIA

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 minuto a minuto

Sheinbaum da seguimiento a censo de Bienestar en San Luis Potosí; reconoce labor de Semar y Defensa Nacional

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, respondió a los comentarios del congresista republicano, Carlos A. Giménez, quien aseguró que la presidenta hará que el país sea tratado como “paria” si sigue colaborando con los regímenes Venezuela y Cuba.

“Mientras se considera negociar el trato de libre comercio con EU, ¿cómo es posible que Sheinbaum esté ayudando a las dictaduras narcoterroristas de la región?”, cuestionó el republicano en su cuenta de X, y posteó una imagen de la Presidenta de México al lado de su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel.

Aseguró también que las acciones de la mandataria federal “oxigenan a la dictadura asesina” del .

El congresista republicano, Carlos A. Giménez, en una fotografía del pasado 20 de septiembre de 2025. Foto: Especial
El congresista republicano, Carlos A. Giménez, en una fotografía del pasado 20 de septiembre de 2025. Foto: Especial

Esteban Moctezuma hace llamado al diálogo y no a "declaraciones aisladas en redes sociales"

Ante tales señalamientos, Moctezuma Barragán aseveró que México actúa con base en sus principios tradicionales de política exterior, los cuales, dijo, están consagrados en la Constitución.

“Como usted sabe, México y Estados Unidos compartimos un compromiso común con el progreso de nuestra región, y esto requiere más diálogo”, agregó.

Por tanto, el diplomático expresó que sugerir que el país podría ser tratado como “paria” contradice la estrecha cooperación binacional, ya que “somos el principal socio comercial de Estados Unidos”.

Recordó que ambas naciones comparten un comercio anual que alcanzó los 860 mil millones de dólares en 2024, siendo el el principal destino de las exportaciones estadounidenses.

“Nuestra cooperación se extiende más allá del comercio: también abarca la educación, la seguridad, la cultura y la migración, beneficiando a los ciudadanos de ambas naciones”, mencionó.

Finalmente, el embajador de México en EU exhortó al congresista republicano a apostar por un diálogo cercano, ya que eso “construye mucho más que declaraciones aisladas en redes sociales”.

“Me pondré en contacto con usted para iniciar un diálogo constructivo”, escribió.

