La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya inició el censo de la Secretaría de Bienestar para la entrega de apoyo de personas damnificadas por las fuertes lluvias del pasado fin de semana.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal difundió imágenes de la visita que hizo esta tarde a la zona afectada por el desbordamiento del río en Tamazunchale, San Luis Potosí en donde supervisó las labores de apoyo que se llevan a cabo en apoyo a las y los damnificados.

Lee también Sheinbaum designa a integrantes de su gabinete para atender daños por lluvias; “hay mucha coordinación y trabajo conjunto”, dice

La Mandataria federal agradeció a los elementos de Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) por su entrega y en donde destacó que se trabaja en coordinación con el gobierno estatal.

"Visitamos la zona afectada por el desbordamiento del río en Tamazunchale, San Luis Potosí. Ya inició el censo de Bienestar. Gracias a las y los elementos de Defensa Nacional y Marina por su entrega incansable; trabajamos en coordinación con el gobierno estatal".

Lee también A semanas de concluir prórroga por aranceles, Sheinbaum dice que confía en preservar tratado; "se alcanzará buen acuerdo", dice

La presidenta Claudia Sheinbaum recorre la zona afectada por el desbordamiento del río en Tamazunchale, en San Luis Potosí, este miércoles 15 de octubre de 2025. Foto: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum recorre la zona afectada por el desbordamiento del río en Tamazunchale, en San Luis Potosí, este miércoles 15 de octubre de 2025. Foto: Presidencia

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em