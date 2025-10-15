Más Información

Sheinbaum da seguimiento a censo de Bienestar en San Luis Potosí; reconoce labor de Semar y Defensa Nacional

Sheinbaum da seguimiento a censo de Bienestar en San Luis Potosí; reconoce labor de Semar y Defensa Nacional

La presidenta Pardo informó que ya inició el censo de la Secretaría de Bienestar para la entrega de apoyo de personas damnificadas por las fuertes lluvias del pasado fin de semana.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal difundió imágenes de la visita que hizo esta tarde a la zona afectada por el desbordamiento del río en Tamazunchale, San Luis Potosí en donde supervisó las labores de apoyo que se llevan a cabo en apoyo a las y los damnificados.

La Mandataria federal agradeció a los elementos de Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) por su entrega y en donde destacó que se trabaja en coordinación con el gobierno estatal.

"Visitamos la zona afectada por el desbordamiento del río en Tamazunchale, San Luis Potosí. Ya inició el . Gracias a las y los elementos de Defensa Nacional y Marina por su entrega incansable; trabajamos en coordinación con el gobierno estatal".

La presidenta Claudia Sheinbaum recorre la zona afectada por el desbordamiento del río en Tamazunchale, en San Luis Potosí, este miércoles 15 de octubre de 2025. Foto: Presidencia
