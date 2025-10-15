Más Información

Llega al Senado minuta de reforma a Ley de Amparo; se prevé sea aprobada vía fast track

Llega al Senado minuta de reforma a Ley de Amparo; se prevé sea aprobada vía fast track

Detienen a Nazario Ramírez, principal operador del CJNG en Guadalajara; lo ligan a delitos de extorsión y venta de droga

Detienen a Nazario Ramírez, principal operador del CJNG en Guadalajara; lo ligan a delitos de extorsión y venta de droga

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

EU revoca visa al exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; no he recibido una explicación, dice

Trabajadores del SAT bloquean vialidades en CDMX por segundo día consecutivo

Trabajadores del SAT bloquean vialidades en CDMX por segundo día consecutivo

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Ante las registradas la semana pasada que provocaron daños en cinco estados del país, la presidenta informó que designó a integrantes de su gabinete federal como responsables de apoyar las labores de atención a las zonas afectadas.

“Tenemos responsables por cada zona. En el caso de Veracruz, nombré responsables para apoyar al estado y a los municipios. La gobernadora, (), ha estado trabajando desde el primer momento, pero requieren mucho apoyo federal por la magnitud de las afectaciones”, explicó la Mandataria durante su conferencia matutina.

Detalló que el director de la Conagua, , se encuentra en Poza Rica coordinando acciones de apoyo, mientras que en Álamo participa María Luisa Albores, secretaria de Alimentación para el Bienestar.

Lee también

En el municipio de El Higo, donde aún se registran altos niveles de agua, el responsable es Sebastián Ramírez, director de . Asimismo, en otra comunidad veracruzana colabora José Luis Rodríguez, subsecretario de Seguridad Pública, en apoyo al gobierno estatal.

En Hidalgo, el trabajo de atención está encabezado por la Secretaría de Gobernación junto con el gobernador de la entidad y la .

En Puebla, las labores son coordinadas por Leticia Ramírez, coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de México, mientras que en Querétaro, los servidores de la nación realizan recorridos en caminos afectados, aunque en ese estado los daños a viviendas fueron menores.

Respecto a San Luis Potosí, la Presidenta anunció que este martes viajaría a Tamasunchale para revisar los avances con el gobernador y evaluar nuevas necesidades.

Lee también

"Ahí no hubo tantas afectaciones, han avanzado mucho y el día de hoy inicia ya incluso la fumigación para evitar el ”, indicó.

Sheinbaum Pardo subrayó que existe “mucha coordinación y trabajo conjunto” entre el gobierno federal, los estados y los municipios.

"Agradezco a todo el equipo del Gobierno de México, a los gobernadores y a las presidentas y presidentes municipales que han estado trabajando prácticamente 24/7, como se dice”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses