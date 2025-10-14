Más Información

Buscan que este fin de semana se entregue primer apoyo a damnificados; censo ya inició

Buscan que este fin de semana se entregue primer apoyo a damnificados; censo ya inició

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

No podríamos estar más complacidos de tener a Chico Pardo de socio: Jane Fraser, directora global de Citi; presenta solicitud formal para adquirir 25% de Banamex

No podríamos estar más complacidos de tener a Chico Pardo de socio: Jane Fraser, directora global de Citi; presenta solicitud formal para adquirir 25% de Banamex

Pleno del Senado ratifica a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte

Pleno del Senado ratifica a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte

Trabajadores del SAT van a paro en distintos módulos de la capital; bloquean vialidades en la CDMX

Trabajadores del SAT van a paro en distintos módulos de la capital; bloquean vialidades en la CDMX

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

Tras las registradas en los últimos días en cinco estados del país —con Veracruz como el más afectado—, el secretario de Salud, , anunció el inicio de un operativo especial para controlar la transmisión del dengue en las zonas de la Huasteca veracruzana, hidalguense, potosina, queretana y poblana.

Durante la conferencia matutina de este martes 14 de octubre, el titular de Salud explicó que, una vez pasada la etapa crítica de las inundaciones, la prioridad es prevenir brotes de enfermedades transmitidas por vector, especialmente el dengue, que tiende a aumentar tras de esta magnitud.

“En 2024, a esta misma fecha, teníamos 13 mil 845 casos y 25 defunciones; este año registramos 3 mil 71 casos y cinco defunciones, una reducción importante que queremos mantener”, destacó Kershenobich.

Lee también

Para lograrlo, se desplegarán brigadas que realizarán fumigación, control larvario, eliminación de criaderos, aplicación de larvicidas y recolección de basura acumulada tras las inundaciones.

Además, se implementarán acciones de —fumigación a pie en viviendas y alrededores— y nebulización espacial, dirigida a zonas con mayor concentración de mosquitos.

El funcionario subrayó que estas acciones buscan evitar un repunte en los contagios y proteger la salud de las comunidades más afectadas por las lluvias.

Lee también

“Es fundamental iniciar de inmediato las labores de aseo y fumigación para prevenir las consecuencias sanitarias que suelen aparecer después de estos fenómenos”, puntualizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses