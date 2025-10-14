Tras las fuertes lluvias registradas en los últimos días en cinco estados del país —con Veracruz como el más afectado—, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, anunció el inicio de un operativo especial para controlar la transmisión del dengue en las zonas de la Huasteca veracruzana, hidalguense, potosina, queretana y poblana.

Durante la conferencia matutina de este martes 14 de octubre, el titular de Salud explicó que, una vez pasada la etapa crítica de las inundaciones, la prioridad es prevenir brotes de enfermedades transmitidas por vector, especialmente el dengue, que tiende a aumentar tras fenómenos meteorológicos de esta magnitud.

“En 2024, a esta misma fecha, teníamos 13 mil 845 casos y 25 defunciones; este año registramos 3 mil 71 casos y cinco defunciones, una reducción importante que queremos mantener”, destacó Kershenobich.

Lee también Huachicol fiscal en todo el país era controlado por 30 agentes aduanales, revela ANAM; fiscalía está actuando, asegura

Para lograrlo, se desplegarán brigadas que realizarán fumigación, control larvario, eliminación de criaderos, aplicación de larvicidas y recolección de basura acumulada tras las inundaciones.

Además, se implementarán acciones de termonebulización —fumigación a pie en viviendas y alrededores— y nebulización espacial, dirigida a zonas con mayor concentración de mosquitos.

El funcionario subrayó que estas acciones buscan evitar un repunte en los contagios y proteger la salud de las comunidades más afectadas por las lluvias.

Lee también Arranca Campaña Invernal de Vacunación 2025-2026; vacunas actualizadas contra Covid-19 de Moderna estarán disponibles

“Es fundamental iniciar de inmediato las labores de aseo y fumigación para prevenir las consecuencias sanitarias que suelen aparecer después de estos fenómenos”, puntualizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc