La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció al empresario Carlos Slim y a la iniciativa privada por el apoyo para las personas damnificadas por las lluvias e inundaciones en Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro.

En su conferencia mañanera de este miércoles 15 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también agradeció a los gobiernos estatales por el envío de maquinaria y de personal, como Myriam Urzúa, secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México.

“Quiero agradecer por cierto a la iniciativa privada, coordinada por el Consejo Coordinador Empresarial que está haciendo un esfuerzo muy importante para enviar agua, enviar despensas, y está coordinado a través de la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de la Defensa Nacional para saber a dónde tienen que llevar las despensas, qué deben llevar estas despensas dependiendo del lugar y cómo están llegando a cada uno de los sitios”, comentó.

“¿Cómo va el tema de maquinaria para atender esta situación? El ingeniero Slim le ofreció apoyo para esta situación. ¿Cómo van en este caso?”, se le preguntó.

“El ingeniero Slim, pero muchísimos empresarios de la construcción”, respondió.

Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, resaltó la maquinaria del gobierno federal y de la iniciativa privada: “En total, junto con las de la Defensa, Maina y también gobiernos estatales, estamos sumando 681 máquinas en total trabajando. Y de la iniciativa privada, más o menos debemos de traer del orden de cerca de 300 máquinas de iniciativa privada que está apoyando”

“Siguen llegando máquinas”, agregó al referir que se pidió apoyo a la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción.

mahc