Más Información

Suman 66 las personas fallecidas por lluvias, reporta Sheinbaum; se han localizado a 103

Yaira hoy cumpliría años, ayer hallaron su cuerpo

2025, año con las lluvias más intensas en 80 años

SICT: 191 comunidades permanecen incomunicadas tras fuertes lluvias en cinco estados; Ejército apoya junto con empresas privadas

Diputados faltistas arriesgan iniciativas de la Presidenta

Ley de Amparo: Diputados avalan reforma y pasa al Senado tras denuncias por retroactividad "disfrazada"

Tras darse a conocer videos en redes sociales de la supuesta entrega de despensas por parte del a personas damnificadas por las intensas lluvias e inundaciones en Veracruz, Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, afirmó que no hay grupos de la delincuencia organizada repartiendo ayuda a las comunidades.

En entrevista con para Grupo Fórmula, la titular del Bienestar explicó que se dirigió directamente a los servidores de la nación en Tihuatlán, Veracruz, quienes le confirmaron que no había evidencia de la participación de grupos criminales.

La funcionaría detalló que uno de los servidores señaló que las condiciones del lugar afectado por las lluvias son muy difíciles, con caminos llenos de lodo y agua, lo que contrastaba con lo que se veía en los videos virales.

"Ellos nos comentan que no, alguno de ellos me decía que el video que circulaba no tenía nada que ver aquí, porque aquí está , la gente está en otras condiciones que lo que se ve en los videos. Lo importante es que ahí estamos y van a llegar las ayudas", comentó Montiel.

Se estima censar más de 100 mil viviendas: Ariadna Montiel

Por otro lado, la secretaria afirmó que continúan trabajando y apoyando a la región debido a las afectaciones. Destacó que al día de hoy se están superando las que hacer los servidores de la nación.

Detalló que 3 mil servidores ya se encuentran desplegados en todo el territorio trabajando.

Señaló que aunque no hay un número aproximado debido a que algunas comunidades están incomunicadas, estimó que se van a superar las 100 mil viviendas.

"El compromiso de la Presidenta y de nosotros es que vamos a llegar hasta el último rincón. Eso llevará su tiempo que depende de la apertura de caminos, pero yo calculó que superará las 100 mil viviendas", compartió Montiel reyes.

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados

Durante la conferencia mañanera del pasado 14 de octubre, la presidenta expresó que "no está bien eso".

"Bueno, vimos los videos, no tenemos la certeza de que sean videos de los lugares reales, pero, evidentemente, no está bien eso, ¿verdad?", dijo la Mandataria federal.

