Tras darse a conocer videos en redes sociales de la supuesta entrega de despensas por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación a personas damnificadas por las intensas lluvias e inundaciones en Veracruz, Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, afirmó que no hay grupos de la delincuencia organizada repartiendo ayuda a las comunidades.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, la titular del Bienestar explicó que se dirigió directamente a los servidores de la nación en Tihuatlán, Veracruz, quienes le confirmaron que no había evidencia de la participación de grupos criminales.

La funcionaría detalló que uno de los servidores señaló que las condiciones del lugar afectado por las lluvias son muy difíciles, con caminos llenos de lodo y agua, lo que contrastaba con lo que se veía en los videos virales.

Lee también 2025, año con lluvias más intensas en 80 años

"Ellos nos comentan que no, alguno de ellos me decía que el video que circulaba no tenía nada que ver aquí, porque aquí está mojado con lodo, la gente está en otras condiciones que lo que se ve en los videos. Lo importante es que ahí estamos y van a llegar las ayudas", comentó Montiel.

Se estima censar más de 100 mil viviendas: Ariadna Montiel

Por otro lado, la secretaria afirmó que continúan trabajando y apoyando a la región debido a las afectaciones. Destacó que al día de hoy se están superando las 13 mil visitas casa por casa que hacer los servidores de la nación.

Detalló que 3 mil servidores ya se encuentran desplegados en todo el territorio trabajando.

Señaló que aunque no hay un número aproximado debido a que algunas comunidades están incomunicadas, estimó que se van a superar las 100 mil viviendas.

"El compromiso de la Presidenta y de nosotros es que vamos a llegar hasta el último rincón. Eso llevará su tiempo que depende de la apertura de caminos, pero yo calculó que superará las 100 mil viviendas", compartió Montiel reyes.

Lee también "No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados

Durante la conferencia mañanera del pasado 14 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que "no está bien eso".

"Bueno, vimos los videos, no tenemos la certeza de que sean videos de los lugares reales, pero, evidentemente, no está bien eso, ¿verdad?", dijo la Mandataria federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc