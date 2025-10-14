Más Información

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (), informó que hay 307 comunidades que se encuentran incomunicadas por las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias del pasado fin de semana en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro.

En conferencia de prensa matutina de la presidenta , el secretario detalló que en el estado de Hidalgo hay un total de 155 localidades sin comunicación, le sigue Puebla con 77, Veracruz registra 57 y Querétaro suma 18.

Esteva Medina detalló además se registran 39 puentes afectados.

En , el secretario indicó que hay 137 frentes de obras, en donde se cuenta con el apoyo de 4 mil 125 elementos de las secretarías de la Defensa (Defensa) y Marina (Semar), y que se cuenta con el apoyo de 41 helicópteros, de los cuales 19 están en Hidalgo, 13 en Veracruz, siete en Puebla y dos en Querétaro.

