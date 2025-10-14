Más Información

Buscan que este fin de semana se entregue primer apoyo a damnificados; censo ya inició

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

No podríamos estar más complacidos de tener a Chico Pardo de socio: Jane Fraser, directora global de Citi; presenta solicitud formal para adquirir 25% de Banamex

Pleno del Senado ratifica a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte

Trabajadores del SAT van a paro en distintos módulos de la capital; bloquean vialidades en la CDMX

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

La presidenta afirmó que quien defiende al extinto Fondo de Desastres Naturales () defiende la corrupción.

La jefa del Ejecutivo federal acusó que ese fondo era manejado por unos cuantos en beneficio de unos cuantos, "¿y la población? Bien gracias“.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal señaló que el Fonden tenía reglas burocráticas excesivas para poder utilizar los recursos, a diferencia de ahora, en donde, aseguró, hay transparencia para ejercer los recursos de forma expedita.

“Pero aparte de la burocracia, la corruptela que había ahí. Por Dios. Se entiende que quien defiende el Fonden es como defender la corrupción. Así tal cual: .

“Entonces todos aquellos que dicen `El Fonden desapareció´, pues lo que tienen es una nostalgia terrible por aquel recurso que manejaban unos cuantos para beneficio de unos cuantos ¿y la población? Bien gracias“, expresó.

