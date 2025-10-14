La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que quien defiende al extinto Fondo de Desastres Naturales (Fonden) defiende la corrupción.

La jefa del Ejecutivo federal acusó que ese fondo era manejado por unos cuantos en beneficio de unos cuantos, "¿y la población? Bien gracias“.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal señaló que el Fonden tenía reglas burocráticas excesivas para poder utilizar los recursos, a diferencia de ahora, en donde, aseguró, hay transparencia para ejercer los recursos de forma expedita.

“Pero aparte de la burocracia, la corruptela que había ahí. Por Dios. Se entiende que quien defiende el Fonden es como defender la corrupción. Así tal cual: Fonden igual a corrupción.

“Entonces todos aquellos que dicen `El Fonden desapareció´, pues lo que tienen es una nostalgia terrible por aquel recurso que manejaban unos cuantos para beneficio de unos cuantos ¿y la población? Bien gracias“, expresó.

