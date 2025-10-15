Tras negar meses atrás que se mudó a España, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller reapareció al presentar su último libro "Rogelio Fernández Güell. Poesía Reunida", en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México.

La esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador regaló dos títulos de su nueva obra, y un ejemplar del libro "¡Gracias!", que envió el exmandatario federal.

"Vamos a regalar tres libros; dos del autor Rogelio Fernández Güell, en el trabajo que una servidora hizo como editora crítica de sus poemas.

"Y luego una personita (López Obrador) que me regaló este que se llama ¡Gracias!, que lo manda, a ver quién se lo gana", dijo la escritora al organizar una dinámica.

El libro se lo entregó a un joven, a quien después se lo autografió.

En la conversación con el público, Gutiérrez Müller expresó que la poesía siempre ha sido el género más importante, pero hoy no lo es, lamentablemente o afortunadamente, desde el punto en que se vea.

Destacó también la figura de Rogelio Fernández Güell e hizo referencia a "la revolución de las conciencias".

Al término de la presentación, la esposa del expresidente de México firmó libros y aprovechó para tomarse fotografías con sus seguidores y seguidoras, además que escuchó saludos para López Obrador hasta Tabasco.

"Qué bueno que me desubiqué, qué bueno que tuve ese lapsus", expresó al confundir la ubicación de Palacio Nacional, lugar que habitó hasta hace unos meses.

Beatriz Gutiérrez Müller presenta en la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México su obra “Rogelio Fernández Güell. Poesía Reunida”, en el Zócalo de la Ciudad de México, este miércoles 15 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Beatriz Gutiérrez Müller presenta en la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México su obra “Rogelio Fernández Güell. Poesía Reunida”, junto a Gabriela Pulido y Hugo Lara, en el Zócalo de la Ciudad de México, este miércoles 15 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

