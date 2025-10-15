Más Información

Senado aprueba reformas a Ley de Amparo y turna al Ejecutivo; acusan simulación en retroactividad

Escoltas de David Cohen declaran ante el MP; aseguran "no darse cuenta" de que era vigilado

Cae segundo sospechoso por asesinato del abogado David Cohen; "no habrá impunidad", afirma Pablo Vázquez

Trump analiza ataques contra cárteles en territorio venezolano; autoriza operaciones encubiertas de la CIA

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 minuto a minuto

Sheinbaum da seguimiento a censo de Bienestar en San Luis Potosí; reconoce labor de Semar y Defensa Nacional

La presidenta realizó este miércoles su segunda visita al estado de Veracruz tras las intensas lluvias del fin de semana, para supervisar las y reconstrucción en la cabecera municipal de El Higo, donde reiteró su compromiso de otorgar “todo lo necesario” para que las familias afectadas no solo recuperen sus hogares, sino vivan en mejores condiciones.

“Va a venir también todo lo que tiene que ver con , agua potable, drenaje y todo lo necesario para que puedan no solo regresar a la situación en la que vivían, sino mejor todavía”, afirmó la mandataria durante su recorrido.

Acompañada por servidores públicos federales, Sheinbaum supervisó los trabajos de limpieza y anunció que personal de la Secretaría de Bienestar ya realiza los censos de vivienda para la entrega de apoyos a damnificados.

Presidenta Claudia Sheinbaum visita la cabecera municipal de El Higo, Veracruz (15/10/2025). Foto: X (@Claudiashein)
Presidenta Claudia Sheinbaum visita la cabecera municipal de El Higo, Veracruz (15/10/2025). Foto: X (@Claudiashein)

En sus redes sociales, la presidenta informó que “visitamos la cabecera municipal de El Higo, Veracruz, para supervisar los trabajos de limpieza e informar a la población sobre los censos y apoyos”.

Asimismo, destacó que las localidades que permanecen incomunicadas en el municipio están siendo atendidas con alimentos y agua mediante la Secretaría de Marina, mientras continúan las labores para restablecer el acceso y los servicios básicos.

